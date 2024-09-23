Ανατροπή βυτιοφόρου στη λεωφόρο Σχιστού: Εκκενώνεται η δομή μεταναστών μετά τη διαρροή υγραερίου (video)

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Σε εκκένωση της δομής μεταναστών του Σχιστού προχωρούν οι αρχές, μετά την ανατροπή βυτιοφόρου που μετέφερε υγραέριο στο ύψος του νεκροταφείου, στο ρεύμα προς Κερατσίνι.

Μετά από αίτημα της ΕΛΑΣ και της Πυροσβεστικής, δόθηκε εντολή εκκένωσης της δομής του Σχιστού για προληπτικούς λόγους από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και αποφασίστηκε η μεταφορά των ανθρώπων στο Περιβαλλοντικό Πάρκο.

Για την εκκένωση, θα συνδράμουν δύο λεωφορεία της ΕΛΑΣ, ενώ αναμένονται και δύο λεωφορεία του ΟΣΥ.

Παράλληλα, 40 άνθρωποι που δεν έχουν κινητικά προβλήματα, κατευθύνονται πεζοί προς το Περιβαλλοντικό πάρκο, ενώ ετοιμάζονται να αναχωρήσουν άλλοι 40.

Στο σημείο της ανατροπής, στη λεωφόρο Σχιστού, έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις για λόγους ασφαλείας, αλλά τη μετάγγιση του υγρού την κάνει όχημα της εταιρείας στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο.

Η κυκλοφορία έχει διακοπεί από τη συμβολή της λεωφόρου Σχιστού με την οδό Γρ. Λαμπράκη έως την οδό Παλάσκα.

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