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23.09.2024 13:18

Ανατροπή βυτιοφόρου στη λεωφόρο Σχιστού – Διαρροή υγραερίου και διακοπή κυκλοφορίας στο σημείο (photos/video)

23.09.2024 13:18
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Τροχαίο ατύχημα με ανατροπή βυτιοφόρου σημειώθηκε στη λεωφόρο Σχιστού, στο ύψος του νεκροταφείου, στο ρεύμα προς Κερατσίνι.

Δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής βρίσκονται στο σημείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Το βυτιοφόρο μετέφερε υγραέριο και σύμφωνα με το ΑΠΕ υπάρχει διαρροή και έτσι για λόγους ασφαλείας, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας.

Κλειστές είναι πλέον οι 3 από τις 4 λωρίδες στο σημείο, ενώ πραγματοποιείται εκτροπή κυκλοφορίας και στα 2 ρεύματα.

Οι εκτροπές πραγματοποιούνται μέσω Παλάσκα και λεωφόρου Λαμπράκη.

Τη μετάγγιση του υγραερίου αναμένεται να κάνει όχημα της εταιρείας στην οποία ανήκει το βυτιοφόρο.

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