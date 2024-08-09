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09.08.2024 15:32

Εθνική οδός Αθηνών-Κορίνθου: Άνοιξαν δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα μετά τη φωτιά στο βυτιοφόρο – Αυξημένη η κίνηση στο σημείο (Photos/Videos)

09.08.2024 15:32
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Δύο λωρίδες κυκλοφορίας έχουν δοθεί στην εθνική οδό Αθηνών- Κορίνθου προς Αθήνα, ενώ κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Κόρινθο, για όλα τα οχήματα, καθώς καθαρίστηκε ο δρόμος που είχε κλείσει το πρωί μετά την ανατροπή βυτιοφόρου με πετρέλαιο, στο 56ο χιλιόμετρο.

Ειδικότερα, όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, από τις 15:30 έχουν δοθεί στην κυκλοφορία η δεξιά και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας προς Αθήνα και έπαψε η εκτροπή που γινόταν προς την παλαιά εθνική οδό στον κόμβο Αγίων Θεοδώρων και πλέον έχει επιτραπεί και η κίνηση των φορτηγών που είχε διακοπεί προσωρινά. Απομένει η ολοκλήρωση του καθαρισμού και της αριστερής λωρίδας, που αναμένεται να δοθεί και αυτή σύντομα στην κυκλοφορία.

Όσον αφορά στο ρεύμα προς Κόρινθο, που έχει δοθεί νωρίτερα κανονικά στην κυκλοφορία, σύμφωνα με την Αστυνομία παρατηρείται αυξημένη κίνηση στο ύψος των Μεγάρων, που αποδίδεται στην έξοδο των Αθηναίων, ενόψει και της εβδομάδας του Δεκαπενταύγουστου.

Ο οδηγός του βυτιοφόρου κατάφερε να βγει από το όχημα και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο με ελαφρά τραύματα, την ώρα που είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση απομάκρυνσης του βυτιοφόρου ενώ στη συνέχεια θα πρέπει να καθαριστεί και το οδόστρωμα.

Το μεγάλο όχημα που κινούταν προς Κόρινθο ανετράπη, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες και τυλίχθηκε στις φλόγες. Μάλιστα, το μισό βυτιοφόρο έχει «διπλώσει» στο ρεύμα προς Αθήνα. 

Από την ανατροπή του βυτιοφόρου έκλεισαν για κάποια λεπτά και τα δύο ρεύματα της Εθνικής Οδού ωστσο μετά την κατάσβεση της φωτιάς λίγο πριν τις 11, άνοιξε το ρεύμα προς Κόρινθο.

Να σημειωθεί ότι εξαιτίας της ανατροπής του μεγάλου οχήματος είχαν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Κινέττας μέχρι αυτό των Αγίων Θεοδώρων στο ρεύμα προς Αθήνα.

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