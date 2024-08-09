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09.08.2024 10:23

Φωτιά στην Αθηνών-Κορίνθου μετά από ανατροπή βυτιοφόρου – Ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό στο ύψος της Κινέτας και στα δύο ρεύματα

09.08.2024 10:23
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική, καθώς το πρωί της Παρασκευής ανετράπη βυτιοφόρο στη Λεωφόρο Αθηνών – Κορίνθου στο ύψος της Κινέτας, με αποτέλεσμα να προκληθεί μεγάλη φωτιά και να δημιουργήσει πολλά προβλήματα στους οδηγούς. 

Λόγω της πυρκαγιάς, η Εθνική Οδός στο ύψος της Κινέτας έκλεισε και στα δύο ρεύματα και γίνεται εκτροπή των οχημάτων στην παλιά εθνική οδό. Ειδικότερα, η Τροχαία κάνει εκτροπή των οχημάτων:

1) Στον κόμβο Κινέτας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα
2) Στον κόμβο Πάχης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο

Πυκνοί καπνοί έχουν υψωθεί πάνω από το σημείο όπου σημειώθηκε το τροχαίο, ενώ η κίνηση εκεί είναι ιδιαίτερα αυξημένη όπως φαίνεται και στους χάρτες της Google. Επί τόπου επιχειρούν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

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