Φωτιά στο Ξυλόκαστρο: Η «συγγνώμη» των εποχικών πυροσβεστών και οι αιχμές για Κικίλια – «Δε φτάνουμε, είμαστε λίγοι»

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Με μία φορτισμένη ανάρτηση και με αιχμές κατά του Βασίλη Κικίλια, οι εποχικοί πυροσβέστες ζητούν «συγνώμη» για την τραγωδία στο Ξυλόκαστρο.
Σε ανάρτησή τους στο Facebook, οι εποχικοί πυροσβέστες απευθύνονται στους πολίτες, εξηγώντας γιατί δε φτάνουν και καταλογίζοντας ευθύνες στον υπουργό Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας.
«Ένα μεγάλο συγγνώμη σε όλους τους πολίτες. Φωνάζαμε δεν έχουμε Πυροσβέστες και αυτοί αγόραζαν drones. Και σα να μην έφτανε αυτό βγήκε και είπε ο κ. Κικίλιας ότι σε 30 μέρες δεν θα μας ανανεώσουν τις συμβάσεις μας», αναφέρουν οι εποχικοί πυροσβέστες και συνεχίζουν:
«Εν μέσω πολέμου, εν μέσω αντιπυρικής περιόδου ο υπουργός αποφάσισε να ανακοινώσει ότι θα διώξει πυροσβέστες και 2 μέρες εμείς είμαστε εδώ και παλεύουμε με το θηρίο γνωρίζοντας την τύχη μας».
«Σας ζητάμε συγνώμη για την καταστροφή αυτή αλλά είμαστε λίγοι. Δεν φτάνουν οι Πυροσβέστες, δεν πήραν Πυροσβέστες, ΔΙΩΧΝΟΥΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ. 4.000 τα κενά στο Πυροσβεστικό Σώμα», καταλήγουν στην ανάρτησή τους.
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