Limp Bizkit: Κατέθεσαν αγωγή κατά της Universal Music Group – Διεκδικούν πάνω από 200 εκατ. δολάρια για απλήρωτα δικαιώματα (video)

Οι Limp Bizkit, ο frontman τους Φρεντ Ντερστ και η δισκογαφικη Flawless Records κατέθεσαν από κοινού αγωγή κατά της Universal Music Group (UMG), κατηγορώντας τον όμιλο ότι παρακρατά τα δικαιώματα streaming της μουσικής του.

Στην αγωγή που κατατέθηκε στο Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ της Καλιφόρνια, το συγκρότημα και η δισκογραφική εταιρεία ισχυρίζονται ότι δεν έχουν πληρωθεί για πάνω από 500.000 streams που έχουν συγκεντρώσει εν μέσω αναζωπύρωσης της δημοτικότητάς τους.

Συγκεκριμένα, διεκδικούν περισσότερα από 200 εκατομμύρια δολάρια καταγγέλλοντας την UMG για παραβίαση της σύμβασης, δόλια απόκρυψη και παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων.

Ο Ντερστ επιδιώκει επίσης να ακυρώσει όλα τα συμβόλαια με την UMG για λογαριασμό της μπάντας nu metal και της Flawless Records, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας The Independent.

Το πενταμελές συγκρότημα, αποτελούμενο από τον τραγουδιστή και κιθαρίστα Φρεντ Ντερστ, τον μπασίστα Σαμ Ρίβερς, τον ντράμερ Τζον Ότο, τον κιθαρίστα Γουές Μπόρλαντ και τον DJ Lethal (πικάπ) υποστηρίζει στην αγωγή ότι κάθε χρόνο από το 2017, το ενεργητικό τους είναι σε σταθερή ανάπτυξη 30% έως 40% και κορυφώθηκε περίπου στο 68% μόνο τον τελευταίο χρόνο, παρά το γεγονός ότι δεν κυκλοφόρησε νέα μουσική.

Διαβάστε επίσης:

Ταινίες Πρώτης Προβολής: Δράμα, τρόμος και «Bagman» (Videos)

Christopher Nolan: «Η εμβληματική ερμηνεία του Ledger ως “Joker” βασίστηκε σε πίνακα του Francis Bacon» (videos)

Παγκόσμια πρεμιέρα στις 13 Νοεμβρίου για το «Gradiator 2» του Ρίντλεϊ Σκοτ (photos/video)