ΤΡΙΤΗ 19.05.2026 13:45
14.10.2024 18:09

 ΣτΕ: Από το 2012 οι λιμενεργάτες του Πειραιά έπρεπε να είχαν ενταχθεί στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ΄ αριθμ.1431/2024) από τον Αύγουστο του 2012 θα έπρεπε να γίνει η πλήρης υπαγωγή των λιμενεργατών στις προβλήτες II και III του Λιμένος Πειραιώς στο Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ).

Ειδικότερα, το 2018 είχε προσφύγει το ΣτΕ ο «Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών» (ΣΕΒ) και ζητούσε να ακυρωθούν αφενός η εγκύκλιος του διοικητή του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) για την «ασφάλιση εργαζομένων στον σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένα Πειραιώς» και αφετέρου η απόφαση του υφυπουργού Εργασίας «σχετικά με την ασφάλιση εργαζομένων στο σταθμό εμπορευματοκιβωτίων στους προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένα Πειραιώς».

Στο ΣτΕ είχε παρέμβει υπέρ της υπαγωγής στα βαρέα και ανθυγιεινά η «Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του Λιμένος Πειραιώς (ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π.)».

Στην συνέχεια το Α΄Τμήμα του ΣτΕ (7μελής σύνθεσης) με πρόεδρο την αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Λιάκουρα, ακύρωσε εν μέρει την 46/15.10.2018 πράξη του διοικητή του ΕΦΚΑ μόνο κατά το μέρος που ορίζει την από 8/2018 μισθολογική περίοδο ως χρόνο έναρξης ισχύος της υπαγωγής στα βαρέα και ανθυγιεινά των εργαζομένων στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ του λιμένος Πειραιώς.

