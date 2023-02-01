ΣΕΒ: Κατάληψη από λιμενεργάτες για τα Βαρέα και Ανθυγιεινά (Video)

Συμβολική κατάληψη των γραφείων του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων (ΣΕΒ) στην οδό Ξενοφώντος στο Σύνταγμα πραγματοποιούν από το πρωί οι λιμενεργάτες στις προβλήτες της Cosco στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι λιμενεργάτες ζητούν να εφαρμοστεί ο νόμος που τους εντάσσει στα Bαρέα και Aνθυγιεινά.

«Εδώ και τώρα ένσημα Βαρέα για τους λιμενεργάτες του Πειραιά», γράφει το πανό που έχουν τοποθετήσει στην είσοδο του κτιρίου.

Την κινητοποίηση διοργάνωσε το σωματείο τους, η Ένωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ).

Παρέμβαση τώρα στα γραφεία του ΣΕΒ — Η ΑΥΓΗ (@AvgiOnline) February 1, 2023

Η ΕΝΕΔΕΠ υποστηρίζει ότι «εργοδοσία και κυβέρνηση προσπαθούν χρόνια τώρα να διασφαλίσουν την κερδοφορία της Cosco-Dport ενάντια στις δικές μας ανάγκες, ενάντια στις δικές μας ζωές, ενάντια στο παρόν και μέλλον των δικών μας οικογενειών. Με διάφορες μεθοδεύσεις και νομικά τερτίπια, βάζοντας μπροστά τα τελευταία χρόνια τον ΣΕΒ (μέλος του οποίου είναι η εργοδοσία), να προσφεύγει ενάντια στην απόφαση για ένταξη των λιμενεργατών στα ΒΑΕ».

«Συνάδελφοι μας, δηλαδή, στα 62 τους χρόνια θα αναγκάζονται για ακόμα πέντε χρόνια να σκαρφαλώνουν στα 20 και 30 μέτρα για να λύνουν και να δένουν τα «χρυσά κουτιά τους» χωρίς καν βαρέα, και μετά θα αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνουν εργατικά ατυχήματα και γιατί εκατοντάδες συνάδελφοι μας υποφέρουν από σοβαρές μυοσκελετικές ασθένειες χωρίς καν φυσικά να θεωρούνται επαγγελματικές ασθένειες», προσθέτει.

Σημειώνεται ότι η σχετική εγκύκλιος προκειμένου να ενταχθούν στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων οι εργαζόμενοι λιμενεργάτες στις προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ της Cosco εκδόθηκε το 2018 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ωστόσο η εγκύκλιος δεν εφαρμόστηκε ποτέ από την εργοδοσία, καθώς οι εργοδοτικές εταιρείες μέσω του ΣΕΒ προσέφυγαν τότε στο ΣτΕ.

