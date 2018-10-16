Οι εργάτες της COSCO και το ΕΝΕΔΕΠ τα κατάφεραν – Εντάχθηκαν στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα

Την ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα πέτυχαν οι εργάτες της COSCO στον Πειραιά, μετά από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του σωματείου ΕΝΕΔΕΠ, «με την εγκύκλιο 4151/2018 εντάσσονται οι λιμενεργάτες στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα (ΒΑΕ) κάτι που πρακτικά σημαίνει πως η εργοδοσία πρέπει άμεσα να διαμορφώσει αντίστοιχα τα μισθολογικά δικαιώματα και τις κοινωνικοασφαλιστικές εισφορές, να αποδώσει την ειδικότητα σε όλους τους λιμενεργάτες που μέχρι σήμερα τους έχει ως ανειδίκευτους εργάτες.»

Το ΕΝΕΔΕΠ αναφέρει ακόμα στην ανακοίνωσή του:

«Συνάδελφοι αποδείξαμε πως κόντρα σε λυτούς και δεμένους, κόντρα στο μονοπωλιακό όμιλο της “COSCO” – Dport – εργολάβους και ΣΕΒ, κόντρα στους απεργοσπάστες και εργοδοτικά σωματεία που κάνουν πλάτες στην εργοδοσία, κόντρα σε δικαστήρια και κατασταλτικούς μηχανισμούς, κόντρα στα ΜΜΕ που διαβάλανε με κάθε τρόπο τον απεργιακό μας αγώνα, εμείς τα καταφέραμε. Αποτέλεσμα που οφείλεται στη δική μας συμμετοχή μέσα στις Γενικές Συνελεύσεις, στις συνεχείς συσκέψεις, με ανταλλαγή απόψεων βγαίνουμε όλοι πιο δυνατοί και πιο ώριμοι για τις μάχες που θα ακολουθήσουν. Από την έμπρακτη αλληλεγγύη που εκφράστηκε από εργαζόμενους και φορείς από όλη τη χώρα αλλά και διεθνώς αντλούμε δύναμη για τις νέες μάχες που θα δώσουμε.

Αυτή η πρώτη κατάκτηση είναι δύναμη για τη συνέχεια και κλιμάκωση του αγώνα απέναντι στη “COSCO”- PCT- DPORT για υπογραφή ΣΣΕ που θα βελτιώσει συνολικά τη ζωή και τις συνθήκες εργασίας όλων των εργαζομένων στο λιμάνι του Πειραιά. Δείξαμε ποια είναι η πραγματική μας δύναμη όταν είμαστε συσπειρωμένοι γύρω από το Σωματείο μας.

Δείξαμε τι μπορούμε να πετύχουμε όταν σηκώσουμε το κεφάλι, όταν παλεύουμε οργανωμένα χωρίς να μας καταβάλει η απογοήτευση και η μοιρολατρία.

Ξενυχτήσαμε, ηλιοκαήκαμε, διψάσαμε στις απεργίες αλλά τα καταφέραμε. Κυρίως αποκτήσαμε τη δική μας πείρα για το πως κερδίζονται τα δικαιώματα των εργαζομένων η οποία μας δείχνει περίτρανα πως μόνο με τον αγώνα μπορούμε να κερδίσουμε.

Πρέπει να καταλάβουμε πως ο αγώνας αυτός είναι δύσκολος και με αναποδιές απέναντι σε ένα τεράστιο μονοπώλιο όπως η COSCO με τους μηχανισμούς που διαθέτει αλλά μπορούμε και θα τα καταφέρουμε.

Συνάδελφοι τώρα πρέπει να χτίσουμε πάνω σε αυτή την κατάκτηση για την ικανοποίηση και των υπόλοιπων δίκαιων αιτημάτων μας όπως η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Καλούμε κάθε τίμιο εργάτη, οδηγό, χειριστή να γυρίσει την πλάτη στο ξεπουλημένο εργοδοτικό «Συνδικάτο», να δώσει δύναμη στη δύναμη του και να ενισχύσει το μοναδικό Σωματείο που παλεύει για το δίκιο του εργάτη την ΕΝ.Ε.Δ.Ε.Π. , να κάνουμε το Σωματείο μας επιτελείο μάχης που θα συμμετέχουν όλοι οι εργάτες.

Η απεργία στις 8 Νοέμβρη είναι σταθμός για εμάς, είναι ημέρα Πανεργατικής Απεργίας και καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα γίνει τις επόμενες ημέρες να πάρουμε απόφαση για κλιμάκωση του αγώνα μας για την υπογραφή ΣΣΕ και συμμετοχή στην απεργία. Απεργία που θα έχει σαν επίκεντρο στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά για όλα τα Σωματεία τους Προβλήτες ΙΙ και ΙΙΙ.»