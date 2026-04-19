«Léna»: Το πρώτο προσωπικό άλμπουμ του λαουτίστα και συνθέτη Βασίλη Κώστα (Video)

Το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ με τίτλο «Léna» παρουσιάζει ο διεθνώς αναγνωρισμένος, υποψήφιος για Grammy, λαουτίστας και συνθέτης Βασίλης Κώστας, προτείνοντας ένα βαθιά προσωπικό μουσικό έργο με επίκεντρο τη μνήμη, την απώλεια και τη δύναμη της μουσικής ως μέσου έκφρασης και σύνδεσης.

Όπως προκύπτει από σημείωμα της παραγωγής, το άλμπουμ, αφιερωμένο στη μνήμη της μητέρας του, αποτυπώνει τη δημιουργική ταυτότητα του καλλιτέχνη μέσα από έναν σύγχρονο ηχητικό κόσμο, όπου το λαούτο αναδεικνύεται ως σολιστικό όργανο, γεφυρώνοντας στοιχεία της τζαζ με τις μουσικές παραδόσεις της Ελλάδας. Οι δέκα πρωτότυπες συνθέσεις που περιλαμβάνονται στον δίσκο, γραμμένες σε χρονικό εύρος σχεδόν δύο δεκαετιών (2006-σήμερα), συγκροτούν μια ενιαία μουσική αφήγηση, η οποία εξελίσσεται ως διάλογος ανάμεσα σε αναμνήσεις, συναισθήματα και προσωπικές εμπειρίες, πριν και μετά την απώλεια.

Οι μελωδίες κινούνται ανάμεσα στη λυρικότητα, τη νοσταλγία και τον αυτοσχεδιασμό, δημιουργώντας ένα πολυεπίπεδο, κινηματογραφικό ηχητικό τοπίο, στο οποίο η μνήμη λειτουργεί ως ενεργό στοιχείο της σύνθεσης και όχι ως στατικό αναφορικό σημείο.

Το «Léna» αποτελεί την πρώτη προσωπική δισκογραφική δουλειά του Βασίλη Κώστα ως συνθέτη, μετά τις προηγούμενες συνεργασίες του, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται ο δίσκος-ντουέτο «Η Ψυχή της Ηπείρου» με τον Πετρολούκα Χαλκιά, καθώς και η συμμετοχή του στο ensemble Global Messengers του πιανίστα της τζαζ Danilo Pérez, του οποίου το άλμπουμ «Crisálida» υπήρξε υποψήφιο για Grammy.

Η πρώτη παρουσίαση του άλμπουμ θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη, σηματοδοτώντας την έναρξη περιοδείας στις Ηνωμένες Πολιτείες, με εμφανίσεις σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους.

Η ηχογράφηση του «Léna» πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τη συμμετοχή σημαντικών μουσικών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται οι Σωκράτης Σινόπουλος (λύρα), Γιώργος Λέρνης (κρουστά), Ian Ashby (κοντραμπάσο) και Αιμιλία Χαλκιά (φωνή), ενώ συμμετέχουν επίσης οι Chase Morrin και Alain Mallet (πιάνο), Γιάννης Παπατριανταφύλλου (κοντραμπάσο), Παναγιώτης Αϊβαζίδης (κανονάκι), Άννα Μαρία Σινωπίδου (καβάλι), Χρήστος Δανάς, Χρήστος Πούλιος, Bengisu Gokce και Hannah O’Brien (βιολί), Sofia Nikas (βιόλα) και Jeremy Harman (τσέλο). Την ενορχήστρωση του κομματιού «For Léna» υπογράφει ο μαέστρος και τσελίστας Eugene Friesen. Η μίξη έγινε από τον Γιώργο Καρυώτη, ενώ το mastering από τον Χρήστο Ζορμπά.

Ο Βασίλης Κώστας, με καταγωγή από την Ήπειρο και έντονη παρουσία στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνδυάζει τη γνώση της ελληνικής μουσικής παράδοσης με σύγχρονες μουσικές φόρμες, αναδεικνύοντας το λαούτο σε ένα ευρύτερο διεθνές μουσικό πλαίσιο. Είναι απόφοιτος του Berklee College of Music και έχει υπάρξει μαθητής και συνεργάτης του Danilo Pérez στο Berklee Global Jazz Institute.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης, διδάσκοντας τη μουσική της Ηπείρου στο Hellenic College Holy Cross στη Βοστώνη, ενώ συμμετέχει σε πρωτοβουλίες όπως το Επίλεκτο Ηπειρωτικό Ensemble και η New England Greek Orchestra.

Με το «Léna», ο Βασίλης Κώστας καταθέτει ένα έργο όπου το προσωπικό βίωμα μετασχηματίζεται σε συλλογική εμπειρία, αναδεικνύοντας τη μουσική ως πεδίο συνάντησης μνήμης και δημιουργίας.

