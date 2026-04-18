Πάθη από τον έρωτα…

Αυτή θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά. Το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών παρουσιάζει τη διεθνώς καταξιωμένη υψίφωνο Μυρτώ Παπαθανασίου και τον δεξιοτέχνη των οργάνων της παλαιάς μουσικής Θεόδωρο Κίτσο (λαούτο, θεόρβη, μπαρόκ κιθάρα) σε μια συναυλία αφιερωμένη στη γέννηση της έκφρασης των παθών, την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 20.30, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος.

«Μοίρα κακή κι αντίδικη, τυραννισμένη μοίρα / ποια πάθη απού τον έρωτα, ποιες πίκρες δεν επήρα;» – ο στίχος του Χορτάτση από την «Ερωφίλη» συνοψίζει με μοναδική πυκνότητα τον κόσμο των συναισθημάτων που αναδύεται στην αυγή του 17ου αιώνα.

Την ίδια δραματική ένταση και εσωτερική σύγκρουση αποτυπώνει η μουσική του Κλαούντιο Μοντεβέρντι και των συγχρόνων του, σε μια εποχή όπου η μουσική αναζητά νέους τρόπους να εκφράσει τον άνθρωπο και τα πάθη του.

Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται ο περίφημος «Θρήνος της Αριάδνης», από την όπερα Arianna (1608), ένα από τα πλέον συγκλονιστικά έργα του πρώιμου μπαρόκ. Η μουσική του, που προκάλεσε βαθιά συγκίνηση ήδη από την πρώτη παρουσίασή της, αποτυπώνει με πρωτόγνωρη δύναμη την εγκατάλειψη, την απελπισία και την ανθρώπινη ευθραυστότητα.

Στο ίδιο εκφραστικό σύμπαν εντάσσονται και έργα των Τζούλιο Κατσίνι, Στέφανο Λάνδι, Ζιγκισμόντο ντ’ Ίντια, Τζιοβάννι Τζιρόλαμο Καψμπέργκερ, καθώς και των Σετίμια και Φραντσέσκα Κατσίνι, που αναδεικνύουν τη νέα, τολμηρή μουσική γλώσσα της εποχής, όπου ο λόγος και η μουσική συνυπάρχουν σε μια δραματική, σχεδόν θεατρική ενότητα.

Το πρόγραμμα πλαισιώνεται από σόλο έργα για λαούτο και θεόρβη του Αλεσάντρο Πιτσινίνι, προσφέροντας στιγμές εσωτερικότητας και λεπταίσθητης δεξιοτεχνίας.

Η υψίφωνος Μυρτώ Παπαθανασίου γεννήθηκε στη Λάρισα, όπου άρχισε να τραγουδά σε παιδική χορωδία. Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά. Είναι απόφοιτος του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου (Τμήμα Μουσικών Σπουδών) και του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης (μονωδία). Με την υποτροφία «Αλεξάνδρα Τριάντη» ολοκλήρωσε τις σπουδές της με τον Ρομπέρτο Κοβιέλο στο Μιλάνο. Ερμήνευσε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε σημαντικές αίθουσες συναυλιών και λυρικά θέατρα του κόσμου.

Ο Θεόδωρος Κίτσος φοίτησε στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιονίου Πανεπιστημίου σπουδάζοντας παράλληλα κιθάρα. Στη συνέχεια μετέβη στο Ηνωμένο Βασίλειο για να ειδικευτεί στην ερμηνεία παλαιάς μουσικής μελετώντας ιστορικά νυκτά έγχορδα (λαούτο, θεόρβη, μπαρόκ κιθάρα) με την E. Kenny. Συνέχισε τις σπουδές του με υποτροφίες από το Ίδρυμα Ωνάση και το Πανεπιστήμιο του York και αναγορεύθηκε διδάκτορας το 2005. Έχει συμμετάσχει σε ηχογραφήσεις δίσκων (Decca, Naïve, MDG, Aparté κ.ά.) και συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Πληροφορίες για την εκδήλωση, στην ιστοσελίδα του Μεγάρου: https://www.megaron.gr/event/pathi-apo-ton-erota-myrto-papathanasiou-theodoros-kitsos/

Άννα Βίσση: Ιστορικό sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πωλήθηκαν πάνω από 70.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες (Video)

«Boots on the Ground»: Massive Attack και Tom Waits «ενώνονται» σε ένα τραγούδι – μανιφέστο κατά της ICE και της αστυνομικής βίας

Ο διεθνώς καταξιωμένος βιολοντσελίστας Mario Brunello παίζει Μπαχ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών