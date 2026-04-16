Ο διεθνώς καταξιωμένος βιολοντσελίστας Mario Brunello παίζει Μπαχ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο διεθνώς καταξιωμένος βιολοντσελίστας Mario Brunello [Μάριο Μπρουνέλλο], επιστρέφει στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών την Τρίτη 5 Μαΐου 2026 στις 20:30, στην Αίθουσα Δημήτρης Μητρόπουλος, σε μια συναυλία αφιερωμένη στα αριστουργήματα του Γιόχαν Σεμπάστιαν Μπαχ για σόλο βιολί, μέσα από μια ξεχωριστή και τολμηρή ερμηνευτική προσέγγιση.

Ο Μπρουνέλλο, που έγινε παγκοσμίως γνωστός το 1986 ως ο πρώτος Ιταλός νικητής του περίφημου Διαγωνισμού Τσαϊκόφσκι στη Μόσχα, συγκαταλέγεται έκτοτε στους σημαντικότερους σολίστ της εποχής μας. Με ένα ανήσυχο και ερευνητικό πνεύμα, έχει αφιερωθεί τα τελευταία χρόνια και στη μελέτη ενός σπάνιου οργάνου, του πίκολο βιολοντσέλου — ενός «χαμένου» μέλους της οικογένειας των εγχόρδων, που γεφυρώνει ηχητικά τον κόσμο του βιολιού και του βιολοντσέλου.

Με το όργανο αυτό, ο ιταλός σολίστ ολοκληρώνει φέτος στο Μέγαρο το φιλόδοξο καλλιτεχνικό εγχείρημα που ξεκίνησε την περασμένη σεζόν: την ερμηνεία του συνόλου από τις Σονάτες και Παρτίτες του Μπαχ για σόλο βιολί. Έργα-σταθμοί της μουσικής μπαρόκ και κορυφαία δείγματα της πολυφωνικής γραφής του μεγάλου συνθέτη, παρουσιάζονται εδώ με μια νέα ηχητική προοπτική, που αναδεικνύει διαφορετικές πτυχές της δομής και της εκφραστικότητάς τους.

Όπως χαρακτηριστικά σημειώνει ο ίδιος ο Μπρουνέλλο, «το βιολί κατακτά την κορυφή από τη φωτεινή νότια πλευρά, το βιολοντσέλο πίκολο αναρριχάται τη σκοτεινή βόρεια, αλλά το βουνό παραμένει το ίδιο» — μια εικόνα που αποτυπώνει με ακρίβεια τη βαθιά του σχέση με τη μουσική του Μπαχ και τη διάθεσή του να την προσεγγίσει από μια διαφορετική οπτική. Μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη περσινή του εμφάνιση, η επιστροφή του στο Μέγαρο αναμένεται με ιδιαίτερη ανυπομονησία, προσφέροντας στο κοινό μια σπάνια ευκαιρία να ακούσει γνωστά έργα μέσα από ένα πρωτότυπο και συναρπαστικό ηχητικό πρίσμα.

Πρόγραμμα Johann Sebastian Bach

Σονάτα για σόλο βιολί αρ. 1 σε σολ ελάσσονα, BWV 1001

Παρτίτα για σόλο βιολί αρ. 3 σε μι μείζονα, BWV 1006

Σονάτα για σόλο βιολί αρ. 2 σε λα μείζονα, BWV 1003

Μάριο Μπρουνέλλο πίκολο βιολοντσέλο

Διαβάστε επίσης:

