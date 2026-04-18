Μια γυναίκα στο δάσος

Η αξιόλογη ηθοποιός και σκηνοθέτης Μαίρη Μαραγκουδάκη θα είναι έως τις 25 Απριλίου “Η Γυναίκα του Δάσους”, στο έργο που έγραψε και σκηνοθετεί ο Γιάννης Πετσόπουλος.

Πρόκειται για θεατρικό μονόλογο με ζωντανή μουσική επί σκηνής που πραγματεύεται τη γενοκτονία των αυτοχθόνων λαών της αμερικανικής ηπείρου από τους λευκούς κατακτητές και τις βαθιές διαφορές νοοτροπίας ανάμεσα στους δύο κόσμους, που παρουσιάζεται στο Calderone Art Space, κάθε Παρασκευή 21.15 και Σάββατο 19.00.

Η υπόθεση. Μια γυναίκα από τη φυλή των Σόρα, παρακινημένη από τον έρωτα, εμφανίζεται μπροστά σε έναν καθολικό αρχιερέα, εκπρόσωπο του Θεού της αγάπης, για να ζητήσει τη βοήθειά του. Μέσα από την ιστορία της ξεδιπλώνεται η ιστορία της φυλής της και των λαών που κατοικούσαν στα δάση του Αμαζονίου, από την εποχή των τροφοσυλλεκτών και κυνηγών έως τη βίαιη εξαφάνισή τους από τους κατακτητές.

Η γυναίκα Σόρα λειτουργεί ως σύμβολο των γυναικών των φυλών του δάσους. Η αφήγηση συνοδεύεται από ζωντανή μουσική επί σκηνής και τραγούδια στις γλώσσες Ναουάτλ (Nahuatl) και Γουαρανί (Guarani)

Συντελεστές: Σκηνικά Πάρις Φερράρο- Φωτισμοί: Τάσος Σκλαβούνος- Μουσική επί σκηνής: Πεδρο Φαμπιάν – Κατασκευή κοστουμιών: Μύρνα Εσκαλάντε- Κατασκευή σκηνικών: Στέλιος Ταμπούκος –

Προπώληση εισιτηρίων more.com– https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/i-gynaika-tou-dasous/

