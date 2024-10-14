Βόλος: Ψευτοϊερέας εξαπατά πιστούς ζητώντας 800 ευρώ για… ξεμάτιασμα – Ο… εξορκιστής που κατηγορείται και για ρευματοκλοπή

Ψευτοϊερέας που αποσπούσε χρήματα από πιστούς έχει προκαλέσει αναστάτωση στο Βόλο, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος.

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο «Ταχυδρόμος», ηλικιωμένος στο Βόλο που συστήνεται ως «Ιερομόναχος Ποιμήν» φέρεται να ζητούσε από τους πιστούς από 500 έως και 800 ευρώ για ένα… ξεμάτιασμα και η εκκλησία καλεί τους πιστούς να μην έχουν καμιά επαφή μαζί του.

«Η Ιερά Μητρόπολή μας προειδοποιεί ότι πρόκειται για πρόσωπο, που ουδεμία σχέση έχει με την Κανονική Εκκλησία και επιχειρεί να εξαπατήσει τον λαό μας, εκμεταλλευόμενος το άδολο θρησκευτικό συναίσθημα, προς ικανοποίηση οικονομικών και άλλων σκοπών. Η Τοπική μας Εκκλησία καλεί τον λαό μας να αποφεύγει κάθε επαφή και συναναστροφή μαζί του, διότι κινδυνεύει να υποπέσει σε βαρύτατη πλάνη, προδήλως και πολλαπλώς καταστροφική», τονίζει σε ανακοίνωση η Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος.

«Είμαι εξορκιστής αλλά δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα»

Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά πως έχει λάβει το οποιοδήποτε χρηματικό ποσό για τις υπηρεσίες που όπως λέει προσφέρει, δηλαδή τους εξορκισμούς και το ξεμάτιασμα.

«Όλος αυτός είναι ο πόλεμος του Σατανά και των δαιμόνων που θέλουν να με κατασπαράξουν και να μην κάνω καλό στον κόσμο. Δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα από πιστούς» είπε μιλώντας στο MEGA.

«Αν βρεθεί ένας άνθρωπος που να είπε πως παίρνω 800 ευρώ, να έρθει εδώ να τα δώσω πίσω. Εγώ δεν έχω πάρει ποτέ χρήματα. Δεν είμαι του χρήματος. Όλο αυτό που φαίνεται δεν φταίει ο σεβασμιότατος αλλά εγώ. Γιατί είμαι εξορκιστής».

Στην συνέχεια είπε «με απείλησε ο σατανάς, μου χτύπησε το τζαμί. Μου είπε θα σταματήσεις να κάνεις εξορκισμούς γιατί θα σε ξεφτιλίσω και θα σε κάνω πάλι ρόμπα, όπως το έχω κάνει και παλαιότερα. Πάνε κάνουν συμβούλια οι δαίμονες και μετά πάνε και βάζουν τους δικούς τους να με πολεμήσουν. Όλα αυτό γίνεται γιατί είμαι εξορκιστής».

Όπως τόνισε παραιτήθηκε από κληρικός και απαρνήθηκε τον μισθό του.

«Έπαιρνα μισθό για πολλά χρόνια αλλά παραιτήθηκα γιατί ήθελα να ησυχάσω στο μοναστήρι του».

Στη συνέχεια βέβαια αποκαλύπτει πως εκδιώχθηκε και από άλλη Μητρόπολη γιατί –όπως λέει- έκανε κι εκεί εξορκισμούς.

«Με έδιωξε ο Μεσογαίας & Λαυρεωτικής, ο Νικόλαος, γιατί έκανα εξορκισμούς. Οι δαίμονες τα κάνουν αυτά. Ότι δεν είμαι κάλος παπάς».

Και κατηγορούμενος για… ρευματοκλοπή

Σύμφωνα με το TheNewspaper.gr ο συγκεκριμένος άντρας κατηγορείται και για ρευματοκλοπή με τον ίδιο να απαντά πως οι γείτονες του παραχωρούν το ρεύμα τους.

Την ίδια ώρα, νέες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ιερέας ετοιμαζόταν να φτιάξει και μικρά διαμερίσματα πάνω από τον ναό και να τα εκμεταλλεύεται για βραχυχρόνια μίσθωση ως Airbnb, με τον ίδιο να το αρνείται «Όχι αυτά είναι ψέματα. Προσπαθώ να κάνω μία αίθουσα να πίνει καφέ ο κόσμος».

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