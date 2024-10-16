Τραγωδία στη Νιγηρία: 140 νεκροί από έκρηξη βυτιοφόρου μετά από τροχαίο – Πολλά από τα θύματα πήγαν να μαζέψουν καύσιμα (Photos/ Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε εκατόμβη νεκρών εξελίχθηκε τροχαίο ατύχημα με βυτιοφόρο στη Νιγηρία, καθώς σύμφωνα με νεότερο απολογισμό περισσότεροι από 140 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη.

Death toll in a tanker explosion in northern Nigeria rises above 140 after victims attempted to collect spilled fuel from the crashed vehicle in Jigawa state. pic.twitter.com/htpgIg3TTO October 16, 2024

Τον αριθμό των νεκρών επιβεβαίωσαν στο γαλλικό Πρακτορείο οι νιγηριανές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς πρωτύτερος απολογισμός ανέφερε 94 νεκρούς και περίπου 50 τραυματίες.

A devastating petrol tanker explosion in Majiya town, Jigawa State, has left at least 105 people dead and 55 others injured, according to Shiisu Adam, Public Relations Officer of the state Police Command…https://t.co/OOZ8o1xVPu — Ripples Nigeria (@RipplesNG) October 16, 2024

Χθες βράδυ στην πολιτεία Τζιγκάουα στην περιοχή Μάτζια ένα βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του για να αποφύγει σύγκρουση με φορτηγό και προκλήθηκε έκρηξη.

Over 100 Dead in Nigeria Gasoline Tanker Explosion — A tanker explosion in Nigeria killed over 100 people, injuring 50 others, highlighting safety concerns.https://t.co/AzXM9pBeW3 October 16, 2024

Πολλά από τα θύματα προσπάθησαν να συλλέξουν καύσιμο που είχε διαρρεύσει στον δρόμο ύστερα από το τροχαίο.

🇳🇬A fuel tanker crashed and exploded in Jigawa state in northern Nigeria late on Tuesday after the driver lost control of the vehicle, leaving at least 94 people dead and wounding 50 others, a police spokesperson said on Wednesday.🧵 pic.twitter.com/iReQysZNCV October 16, 2024

Διαβάστε επίσης:

Κεραυνοί Κρεμλίνου για το «σχέδιο νίκης» του Ζελένσκι: Ωθεί το ΝΑΤΟ σε σύγκρουση με τη Ρωσία, λέει η Ζαχάροβα- «Πάγο» και από Πεσκόφ

Όλαφ Σολτς: Ανοιχτός σε απευθείας συνομιλίες με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για μια «δίκαιη ειρήνη» στην Ουκρανία

Σεισμός 5,9 βαθμών στην Τουρκία: Συγκλονιστικά βίντεο από το χτύπημα του εγκέλαδου – Έντρομοι στους δρόμους οι πολίτες