Τραγωδία στη Νιγηρία: 140 νεκροί από έκρηξη βυτιοφόρου μετά από τροχαίο – Πολλά από τα θύματα πήγαν να μαζέψουν καύσιμα (Photos/ Video)

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Σε εκατόμβη νεκρών εξελίχθηκε τροχαίο ατύχημα με βυτιοφόρο στη Νιγηρία, καθώς σύμφωνα με νεότερο απολογισμό περισσότεροι από 140 άνθρωποι σκοτώθηκαν μετά από έκρηξη.
Τον αριθμό των νεκρών επιβεβαίωσαν στο γαλλικό Πρακτορείο οι νιγηριανές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, καθώς πρωτύτερος απολογισμός ανέφερε 94 νεκρούς και περίπου 50 τραυματίες.
Χθες βράδυ στην πολιτεία Τζιγκάουα στην περιοχή Μάτζια ένα βυτιοφόρο εξετράπη της πορείας του για να αποφύγει σύγκρουση με φορτηγό και προκλήθηκε έκρηξη.
Πολλά από τα θύματα προσπάθησαν να συλλέξουν καύσιμο που είχε διαρρεύσει στον δρόμο ύστερα από το τροχαίο.
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