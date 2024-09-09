search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:32
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.09.2024 14:04

Νιγηρία: Τουλάχιστον 52 νεκροί μετά από σύγκρουση βυτιοφόρου με φορτηγό – Σοκαριστικές εικόνες (videos)

09.09.2024 14:04
tanker_nigeria
X@nanana365media

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή έπειτα από έκρηξη βυτιοφόρου στη βόρεια Νιγηρία ύστερα από σύγκρουση με φορτηγό που μετέφερε επιβάτες και ζώα, δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Ιμπραήμ Χουσεϊνι, εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Νίγηρα (NSEMA), είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα θύματα ενταφιάστηκαν αμέσως μετά το δυστύχημα.

«Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα βυτιοφόρο φορτηγό που μετέφερε βενζίνη συγκρούστηκε με ένα ρυμουλκούμενο φορτηγό με ταξιδιώτες και ζώα», ανέφερε νωρίτερα μια ανακοίνωση της NSEMA.

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν επίσης δύο άλλα οχήματα, ένας γερανός και ένα βαν ενώ περίπου 50 αγελάδες κάηκαν ζωντανές.

Τα δυστύχημα είναι συνηθισμένα στους κακοσυντηρημένους δρόμους της Νιγηρίας κυρίως λόγω της υπερβολικής ταχύτητας και των παραβάσεων των κανόνων κυκλοφορίας.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Πρώτη ομολογία για τη δολοφονία της 8χρονης Ναρίν – «Ο θείος της μου έδωσε το πτώμα της μέσα σε σάκο» (photos/videos)

Καλιφόρνια: Συναγερμός για τεράστια πυρκαγιά – Απομακρύνθηκαν χιλιάδες κάτοικοι, απειλούνται πάνω από 35.000 κτίρια (Photos/Video)

Τουλάχιστον 7 νεκροί στα πλήγματα του Ισραήλ στην κεντρική Συρία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
MQ-9 Reaper
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το 25% των drones MQ-9 Reaper έχασαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Το καθένα κοστίζει ως 50 εκατ. δολάρια

emprismos_sindos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος για τους εμπρησμούς στη Σίνδο

arkoudotrypa
ΕΛΛΑΔΑ

«Αρκουδότρυπα»: Οι ομοφοβικές αντιδράσεις ακύρωσαν την προβολή της ταινίας σε χωριό της Αιγιαλείας

skiathos-nick-karvounis-8PR1tT9UmmU-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Μπαράζ συλλήψεων για παράνομη κατάληψη αιγιαλού σε Σκόπελο και Σκιάθο

ADONIS_STATHIS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Συνεχίστηκε η «κόντρα» Γεωργιάδη – Στάθη: «Έστω και λόγω της κακία σας φανήκατε χρήσιμος» – «Άλλο τι ειπείν ουκ έχω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
underwater_cable
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο περνά από την Άγκυρα - Η γαλλική «λύση» και το τουρκικό τετελεσμένο

pomaski_tentoglou_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πομάσκι για «χρυσό» Τεντόγλου: «Είπε τώρα θα το κάνω και το έκανε - Δεν είναι ένα εύκολο παιδί» - Πώς σχολίασε το ξεχασμένο μετάλλιο (video)

ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

USS Abraham Lincoln
ΚΟΣΜΟΣ

Αποσύρει το αεροπλανοφόρο Lincoln η κυβέρνηση Τραμπ μετά τον σάλο και στέλνει άλλο στη Μέση Ανατολή

gougoutsa
MEDIA

Eπίθεση δέχτηκε στη Χαλκιδική το συνεργείο του MEGA και η δημοσιογράφος Μαρία Γουγουτσά

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14.08.2026 13:31
MQ-9 Reaper
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Το 25% των drones MQ-9 Reaper έχασαν οι ΗΠΑ στον πόλεμο με το Ιράν – Το καθένα κοστίζει ως 50 εκατ. δολάρια

emprismos_sindos_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακίστηκε ο 59χρονος για τους εμπρησμούς στη Σίνδο

arkoudotrypa
ΕΛΛΑΔΑ

«Αρκουδότρυπα»: Οι ομοφοβικές αντιδράσεις ακύρωσαν την προβολή της ταινίας σε χωριό της Αιγιαλείας

1 / 3