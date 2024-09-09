Νιγηρία: Τουλάχιστον 52 νεκροί μετά από σύγκρουση βυτιοφόρου με φορτηγό – Σοκαριστικές εικόνες (videos)

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Τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή έπειτα από έκρηξη βυτιοφόρου στη βόρεια Νιγηρία ύστερα από σύγκρουση με φορτηγό που μετέφερε επιβάτες και ζώα, δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Ο Ιμπραήμ Χουσεϊνι, εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Νίγηρα (NSEMA), είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα θύματα ενταφιάστηκαν αμέσως μετά το δυστύχημα.

A fuel tanker exploded after colliding with a truck carrying passengers and cattle in northern Nigeria's Niger State killing at least 52 people, a rescue agency has saidhttps://t.co/4dtPpFfNch — RTÉ News (@rtenews) September 9, 2024

«Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα βυτιοφόρο φορτηγό που μετέφερε βενζίνη συγκρούστηκε με ένα ρυμουλκούμενο φορτηγό με ταξιδιώτες και ζώα», ανέφερε νωρίτερα μια ανακοίνωση της NSEMA.

🔴NIGERIA 🇳🇬| #Drama: 48 people died on Sunday morning in a fuel tanker explosion in #Agaie Local Government Area, in Niger State (North Central). The incident occurred when a tanker truck collided with a trailer truck carrying travelers and livestock from Wudil, #Kano State. 1/2 pic.twitter.com/rwGlqiiBfa — Nanana365 (@nanana365media) September 9, 2024

Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν επίσης δύο άλλα οχήματα, ένας γερανός και ένα βαν ενώ περίπου 50 αγελάδες κάηκαν ζωντανές.

At least 48 people are killed in Nigeria when a fuel tanker explodes after colliding with a truck carrying cattle https://t.co/tZGrvKnSxa pic.twitter.com/XM9QeWDkEu — Anadolu English (@anadoluagency) September 9, 2024

Τα δυστύχημα είναι συνηθισμένα στους κακοσυντηρημένους δρόμους της Νιγηρίας κυρίως λόγω της υπερβολικής ταχύτητας και των παραβάσεων των κανόνων κυκλοφορίας.

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