Νιγηρία: Τουλάχιστον 52 νεκροί μετά από σύγκρουση βυτιοφόρου με φορτηγό – Σοκαριστικές εικόνες (videos)

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Τουλάχιστον 52 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες Κυριακή έπειτα από έκρηξη βυτιοφόρου στη βόρεια Νιγηρία ύστερα από σύγκρουση με φορτηγό που μετέφερε επιβάτες και ζώα, δήλωσαν σήμερα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Ο Ιμπραήμ Χουσεϊνι, εκπρόσωπος της Κρατικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών του Νίγηρα (NSEMA), είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι τα θύματα ενταφιάστηκαν αμέσως μετά το δυστύχημα.
«Το περιστατικό σημειώθηκε όταν ένα βυτιοφόρο φορτηγό που μετέφερε βενζίνη συγκρούστηκε με ένα ρυμουλκούμενο φορτηγό με ταξιδιώτες και ζώα», ανέφερε νωρίτερα μια ανακοίνωση της NSEMA.
Στο δυστύχημα ενεπλάκησαν επίσης δύο άλλα οχήματα, ένας γερανός και ένα βαν ενώ περίπου 50 αγελάδες κάηκαν ζωντανές.
Τα δυστύχημα είναι συνηθισμένα στους κακοσυντηρημένους δρόμους της Νιγηρίας κυρίως λόγω της υπερβολικής ταχύτητας και των παραβάσεων των κανόνων κυκλοφορίας.
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