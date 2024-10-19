Συνελήφθη οδηγός σχολικού λεωφορείου στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης, καθώς μετέφερε μαθητές, χωρίς να έχει δίπλωμα.

Όσο παράλογο και αν ακούγεται, ο οδηγός που συνελήφθη έπειτα από τυχαίο έλεγχο της ομάδας ΟΕΠΤΑ της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, είναι… 74 ετών.

Ο ηλικιωμένος μετέφερε δεκάδες παιδιά του Δημοτικού σε δημόσιο σχολικό συγκρότημα της περιοχής. Την στιγμή του ελέγχου αποβίβαζε τους μαθητές από το σχολικό λεωφορείο.

Ο 74χρονος σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία, δεν είχε επαγγελματικό δίπλωμα για να οδηγεί το σχολικό, αλλά και σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας δεν μπορούσε να οδηγεί σχολικό λεωφορείο, καθώς οι οδηγοί των σχολικών λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το όριο ηλικίας των 65 ετών.

Ο ίδιος υποστήριξε στους αστυνομικούς πως ήταν πεπεισμένος ότι μπορούσε να οδηγεί το λεωφορείο και να μεταφέρει τους μαθητές.

Ο ηλικιωμένος οδηγήθηκε στην Τροχαία Θεσσαλονίκης, αλλά στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με εντολή Εισαγγελέα.

