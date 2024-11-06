Βίντεο από τη δράση κυκλώματος που διακινούσε ναρκωτικά στη δυτική Αττική – Πώς έφτασε στα ίχνη του η ΕΛΑΣ

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Βίντεο ντοκουμέντο από τα drones της αστυνομίας που αποκαλύψαν τη δράση του κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στο Κορωπί κι έκρυβε ναρκωτικά σε χωράφια, ήρθαν στο φως της δημοσιότητας.

Οι αστυνομικοί έπειτα από συντονισμένες έρευνες κατάφεραν να φτάσουν στα άτομα που βρίσκονταν πίσω από την συμμορία στο Κορωπί και να περάσουν χειροπέδες σε επτά άτομα που συμμετείχαν ενεργά στο κύκλωμα.

Παράλληλα, συνελήφθησαν τρία άτομα για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών.

Ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές, φέρεται να είχε μια 36χρονη γυναίκα, ενώ άλλα πέντε μέλη της ηλικίας από 18 έως και 25 ετών αναλάμβαναν την απόκρυψη, το σκάψιμο στα χωράφια, όπου είχε κρυφτεί η ηρωίνη και στη συνέχεια της διακίνησή της.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη τους έπειτα από την αξιοποίηση κατάλληλων πληροφορίων αλλά και από παρακολουθήσεις των δραστών.

Μετά από μεγάλη επιχείρηση που έγινε στις 31 Οκτωβρίου του 2024, οι αστυνομικοί ερεύνησαν σπίτια των εμπλεκόμενων και σε χωράφια στα οποία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κιλά και 445 γραμμάρια ηρωίνης, το χρηματικό ποσό των 12.890 ευρώ, 16 φυσίγγια, καταγραφικό μηχάνημα αλλά και αντικείμενα που χρησιμοποιούνταν στη συσκευασία και στη διακίνηση των ναρκωτικών.

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