search
ΤΕΤΑΡΤΗ 22.04.2026 13:38
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.11.2024 19:46

Το υπουργείο Δικαιοσύνης κατηγορεί μέλος των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν ότι προσπάθησε να σκοτώσει τον Τραμπ

TRUMP

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ απήγγειλε κατηγορίες εναντίον ενός μέλους της παραστρατιωτικής ομάδας των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν για σχέδιο δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ πριν από τις προεδρικές εκλογές της Τρίτης, αναφέρει το Associated Press.

Στην προεκλογική εκστρατεία, πριν από την εκλογική νίκη του, ο Τραμπ επέζησε από δύο απόπειρες δολοφονίας, αλλά οι αρχές δεν πιστεύουν ότι καμία από τις δύο συνδέονταν με το Ιράν, έναν μακροχρόνιο εχθρό των Ηνωμένων Πολιτειών.

Σύμφωνα με το AP, η καταγγελία που αποσφραγίστηκε σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Μανχάταν αναφέρει ότι ένας ανώνυμος αξιωματούχος της φρουράς, που είναι επίσημα γνωστό ως Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, έδωσε εντολή σε μια επαφή του τον περασμένο Σεπτέμβριο να δημιουργήσει ένα σχέδιο παρακολούθησης και δολοφονίας του Τραμπ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν φέρονται να διέταξαν έναν δολοφόνο να παρακολουθήσει και να σκοτώσει τον Ντόναλντ Τραμπ πριν ή μετά τις εκλογές, σύμφωνα τα δικαστικά έγγραφα.

Σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο ανέφερε ότι ο Σακέρι ενημέρωσε τις αρχές επιβολής του νόμου «ότι του ανατέθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2024 να παράσχει ένα σχέδιο δολοφονίας» του Τραμπ.

Το τμήμα περιέγραψε τον Σακέρι ως μέλος του IRGC που κατοικεί στην Τεχεράνη. Ανέφερε ότι μετανάστευσε στις ΗΠΑ ως παιδί και απελάθηκε το 2008 μετά από καταδίκη για ληστεία.

Το υπουργείο είπε ότι απήγγειλε κατηγορίες σε άλλα δύο άτομα σε σχέση με την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε σχέδιο δολοφονίας ενός Αμερικανού πολίτη Ιρανικής καταγωγής στη Νέα Υόρκη.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

