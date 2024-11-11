Ταμίλα Κουλίεβα: Η συγκλονιστική ομοιότητα με τη μητέρα της (Photos)

Στη Μόσχα για να δει τη μητέρα της ταξίδεψε η Ταμίλα Κουλίεβα η οποία ανέβασε και κάποιες κοινές τους φωτογραφίες στο Instagram.

Η ομοιότητα ανάμεσα τους είναι συγκλονιστική καθώς οι δύο γυναίκες είναι… ολόιδιες!

Σημειώνεται, πως η Ταμίλα Κουλίεβα ρύθμισε τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις στην Ελλάδα, προκειμένου να συναντήσει τη μητέρα της, η όποια όπως έχει αποκαλύψει, πάσχει από άνοια.

«Είχα την ανάγκη να δω την μητέρα μου…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της προσθέτοντας μια καρδούλα…

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