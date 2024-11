Ο Σάκης Αρναούτογλου στηρίζει τον αγώνα της ONE Campaign

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, συναντήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με αντιπροσωπεία από τους Youth Ambassadors της διεθνούς οργάνωσης ONE Campaign, μιας πρωτοβουλίας που αγωνίζεται για την προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της οικονομικής ανάπτυξης και της βελτίωσης της υγείας στην Αφρική.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν κρίσιμα παγκόσμια ζητήματα, όπως:

• Οι πρωτοβουλίες για την ενίσχυση της παγκόσμιας υγείας.

• Η αναπτυξιακή βοήθεια στον επόμενο Πολυετή Δημοσιονομικό Πλαίσιο (MFF).

• Οι στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ ΕΕ και Αφρικής για βιώσιμη ανάπτυξη.

Ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ υπέγραψε την πρωτοβουλία ONE Vote EU pledge, δείχνοντας τη δέσμευσή του για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων και την ενίσχυση της συνεργασίας με την Αφρική.

Μετά τη συνάντηση ο κ. Αρναούτογλου δήλωσε: «Η ONE Campaign δίνει φωνή σε νέους ανθρώπους που αγωνίζονται για έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο. Η Ευρώπη έχει την ευθύνη να ενισχύσει τις συνεργασίες με την Αφρική, επενδύοντας στην υγεία, την εκπαίδευση και την οικονομική ανάπτυξη. Η υπογραφή της ONE Vote EU pledge αποτελεί για μένα δέσμευση για μια Ευρώπη που αναλαμβάνει ηγετικό ρόλο στην αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συγκέντρωσης των ONE Youth Ambassadors στις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχαν εθελοντές από πάνω από 25 εθνικότητες, προωθώντας το όραμα μιας παγκόσμιας κοινότητας αλληλεγγύης και συνεργασίας.

