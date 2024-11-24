Δρυμιώτης για εκλογές ΣΥΡΙΖΑ: «Δεν μπορούν να βγουν αποτελέσματα χωρίς δεκαδικούς – Έγινε “μπαλαμούτι”»

Για …μπαλαμούτι στα αποτελέσματα των εκλογών στον ΣΥΡΙΖΑ μίλησε ο πολιτικός αναλυτής Ανδρέας Δρυμιώτης στην ΕΡΤ.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η Κουμουνδούρου στο 20% της ενσωμάτωσης, όπου ο Σωκράτης Φάμελλος είναι πρώτος με 49% και ο Παύλος Πολάκης δεύτερος με 44%, ο πολιτικός αναλυτής τόνισε πως τον ενοχλούν τα αποτελέσματα γιατί δεν έχουν δεκαδικά.

«Μεθοδολογικά δεν μπορούν να βγουν αποτελέσματα χωρίς δεκαδικά, αυτό σημαίνει ότι υπήρξε “μπαλαμούτι”», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τον προβληματισμό του.

Τι απάντησαν πηγές της Κουμουνδούρου

Την εταιρεία που έχει αναλάβει την τεχνική υποστήριξη «έδειξαν» πηγές της Κουμουνδούρου απαντώντας στο σχόλιο του πολιτικού αναλυτή.

«Αναφορικά με το ερώτημα που εκφράστηκε από τηλεοπτικό σχολιαστή, σχετικά με τα στοιχεία της εταιρείας τεχνικής υποστήριξης της σημερινής διαδικασίας, αυτή είναι η computer studio A.E με περισσότερα από 40 χρόνια εμπειρία και διεκπεραίωση πολλών αντίστοιχων διαδικασιών κομμάτων, επιμελητήριων κλπ», σχολίασαν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ.

