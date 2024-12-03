Άκης Σακελλαρίου: Ήταν τραγικό λάθος μου, έπρεπε να είχα καλέσει γιατρό (video)

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Σε εκδήλωση για ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις παρέστησαν ο Άκης Σακελλαρίου και ο Θοδωρής Αθερίδης.

Τους καλλιτέχνες συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά και εκείνοι μίλησαν για τις περιπέτειες υγείας που πέρασαν.

Ο Άκης Σακελλαρίου μιλώντας στην εκδήλωση ανέφερε: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήθελα να πάω στην τουαλέτα. Δεν γινόταν και το θεωρούσα αδιανόητο, έλεγα “θα μπορέσω”. Φυσικά σωριάστηκα κάτω. Η αδυναμία των ποδιών ήταν τεράστια λόγω του κώματος που είχα περάσει και κατέληξα να έχω πάρει σβάρνα τραπέζια και κρεβάτια και ευτυχώς που δεν χτύπησα το κεφάλι μου».

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, ο Άκης Σακελλαρίου εξομολογήθηκε:

«Από τη στιγμή που έπαθα αυτό που έπαθα, αισθάνθηκα την ανάγκη και την υποχρέωση να το επικοινωνώ όσο μπορώ, ακριβώς γιατί είχα απόλυτη άγνοια κινδύνου και θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί».

«Ίσως επειδή κατάγομαι από ιατρική οικογένεια και ποτέ δεν είχα μπει σε νοσοκομείο στη ζωή μου. Χρειάστηκε να μπω πριν από 4 χρόνια για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ήταν λάθος μου, ήταν τραγικό λάθος μου, έπρεπε να είχα καλέσει γιατρό. Ήταν το άγχος και ο όγκος της δουλειάς, οπότε θεωρούσα ότι δεν θα είναι τίποτα και θα είναι όλα καλά», συνέχισε.

«Το καλό είναι ότι ήταν άγνοια κινδύνου, πρέπει να αφουγκραζόμαστε το σώμα μας και αυτό προσπαθώ να πω με την παρουσία μου σε τέτοιες εκδηλώσεις», κατέληξε.

«Αποφάσισα εδώ και 5 χρόνια να ζω με έναν τρόπο, που είναι πολύ πιο ουσιαστικός, ρουφώ από το τώρα όλα του τα ζουμιά, ενώ το άφηνα» είπε στην κάμερα του Buongiorno ο Θοδωρής Αθερίδης προσθέτοντας: «Πρώτα ο Θεός, έχει ο Θεός, Δόξα τω Θεώ».

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