search
ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 17:57
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2024 13:44

Άκης Σακελλαρίου: Ήταν τραγικό λάθος μου, έπρεπε να είχα καλέσει γιατρό (video)

03.12.2024 13:44
akis_sakellariou_ndp312

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε εκδήλωση για ασθενείς με καρδιαγγειακές παθήσεις παρέστησαν ο Άκης Σακελλαρίου και ο Θοδωρής Αθερίδης.

Τους καλλιτέχνες συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά και εκείνοι μίλησαν για τις περιπέτειες υγείας που πέρασαν.

Ο Άκης Σακελλαρίου μιλώντας στην εκδήλωση ανέφερε: «Θυμάμαι την πρώτη φορά που ήθελα να πάω στην τουαλέτα. Δεν γινόταν και το θεωρούσα αδιανόητο, έλεγα “θα μπορέσω”. Φυσικά σωριάστηκα κάτω. Η αδυναμία των ποδιών ήταν τεράστια λόγω του κώματος που είχα περάσει και κατέληξα να έχω πάρει σβάρνα τραπέζια και κρεβάτια και ευτυχώς που δεν χτύπησα το κεφάλι μου».

Σε δηλώσεις του στην κάμερα της εκπομπής της Φαίης Σκορδά, ο Άκης Σακελλαρίου εξομολογήθηκε:

«Από τη στιγμή που έπαθα αυτό που έπαθα, αισθάνθηκα την ανάγκη και την υποχρέωση να το επικοινωνώ όσο μπορώ, ακριβώς γιατί είχα απόλυτη άγνοια κινδύνου και θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί».

«Ίσως επειδή κατάγομαι από ιατρική οικογένεια και ποτέ δεν είχα μπει σε νοσοκομείο στη ζωή μου. Χρειάστηκε να μπω πριν από 4 χρόνια για πρώτη φορά στη ζωή μου. Ήταν λάθος μου, ήταν τραγικό λάθος μου, έπρεπε να είχα καλέσει γιατρό. Ήταν το άγχος και ο όγκος της δουλειάς, οπότε θεωρούσα ότι δεν θα είναι τίποτα και θα είναι όλα καλά», συνέχισε.

«Το καλό είναι ότι ήταν άγνοια κινδύνου, πρέπει να αφουγκραζόμαστε το σώμα μας και αυτό προσπαθώ να πω με την παρουσία μου σε τέτοιες εκδηλώσεις», κατέληξε.

«Αποφάσισα εδώ και 5 χρόνια να ζω με έναν τρόπο, που είναι πολύ πιο ουσιαστικός, ρουφώ από το τώρα όλα του τα ζουμιά, ενώ το άφηνα» είπε στην κάμερα του Buongiorno ο Θοδωρής Αθερίδης προσθέτοντας: «Πρώτα ο Θεός, έχει ο Θεός, Δόξα τω Θεώ».

Διαβάστε επίσης:

Μαρίνα Σάττι: Η selfie με το Nemo στα παρασκήνια του MadWalk (photo)

Χάρι Πότερ: Ο… άτακτος «Ρον» καλείται να πληρώσει φόρους 2,3 εκατομμυρίων δολαρίων

Τσαλίκης ξανά κατά δημάρχου Τρικκαίων: Γύρισε το «μπιφτέκι» και με «άδειασε» – Στη συναυλία χοροπηδούσε, μόνο αυτόγραφο δεν ζήτησε! (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
george lukas 77- new
LIFESTYLE

Τζορτζ Λούκας: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι το μέλλον, λέει για την Τεχνητή Νοημοσύνη

congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Θερίζει» ο Έμπολα: Πάνω από 2.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Κονγκό

pierrakakis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Politico: Ευρωπαϊκός συντονισμός στις δημοπρασίες φάσματος για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα

ukraine-valtos-34
ΚΟΣΜΟΣ

«Νόμιμοι στόχοι» για τη Ρωσία τα ξένα στρατεύματα που θα σταλούν στην Ουκρανία μετά την ειρηνευτική συμφωνία

Pyrosvestiko elikoptero
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σουρωτή στην ανατολική Θεσσαλονίκη – Ήχησε το 112 για ετοιμότητα, σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
sup
ΕΛΛΑΔΑ

Νεαρός στη Λήμνο πλήρωσε ακριβά το SUP: Του έβαλαν πρόστιμο 250 ευρώ

thalasses_00
MEDIA

ΕΡΤ: Θα μεταδόσει εν τέλει τη νέα σεζόν της σειράς «Θάλασσες μάς χώρισαν»

ERT NEW
MEDIA

Η ΕΡΤ ψάχνει παρουσιαστές ειδήσεων, δίνει 130.000 ευρώ - Στον αέρα δυο διαγωνισμοί, ο ένας για το κεντρικό δελτίο

forologiki-dilosi_eforia_1001_1460-820_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με καθυστέρηση ετών ανοίγει η επικουρική ασφάλιση για χιλιάδες εργαζόμενους του Δημοσίου

The_city_of_Argos_from_the_Castle_of_Larissa_on_September_5,_2020
ΕΛΛΑΔΑ

«Είμαι Ελληνίδα αυτιστική, και μένω στο Άργος - την πόλη που πυροβολεί ανθρώπους σε πανικό»: Η σπαρακτική ανάρτηση με αφορμή την εκτέλεση του Θοδωρή 

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 15.07.2026 17:56
george lukas 77- new
LIFESTYLE

Τζορτζ Λούκας: Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, είναι το μέλλον, λέει για την Τεχνητή Νοημοσύνη

congo_ebola_new
ΚΟΣΜΟΣ

«Θερίζει» ο Έμπολα: Πάνω από 2.000 κρούσματα έχουν καταγραφεί στο Κονγκό

pierrakakis new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης στο Politico: Ευρωπαϊκός συντονισμός στις δημοπρασίες φάσματος για επενδύσεις και ανταγωνιστικότητα

1 / 3