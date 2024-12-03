Σεφ βραβευμένος με Michelin κάνει έκκληση στους κλέφτες που του πήραν πίτες αξίας 30 χιλιάδων – «Μην τις πετάξετε, δώστε τις σε όσους έχουν ανάγκη»

Σε δυσάρεστη θέση βρέθηκε ο Τόμι Μπανκς όταν το φορτηγάκι του που περιείχε πίτες αξίας 30.000 δολαρίων κλάπηκε, αλλά ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ ζήτησε από τους κλέφτες να τις δωρίσουν σε άτομα που έχουν ανάγκη.

«Ξέρω ότι είσαι εγκληματίας, αλλά ίσως κάνεις κάτι καλό γιατί είναι Χριστούγεννα και ίσως μπορέσουμε να ταΐσουμε μερικές χιλιάδες ανθρώπους με αυτές τις πίτες που έχεις κλέψει, να κάνουμε το σωστό», είπε ο Μπανς σε ένα βίντεο στο Instagram τη Δευτέρα.

Το φορτηγό ψυγείο ήταν γεμάτο με 2.500 πίτες με μια ποικιλία από γεμίσεις, όπως μπριζόλα και μπύρα, γαλοπούλα και κολοκυθάκια, είπε ο Μπανκς.

Το προσωπικό πήγε το πρωί για να πάρει το βαν αλλά διαπίστωσαν πως είχε κλαπεί, από το επιχειρηματικό πάρκο στο Ripon, μια πόλη στη βόρεια Βρετανία, είπε.

Πρόσθεσε ότι σχεδίαζε να πουλήσει τις πίτες σε έναν υπαίθριο πάγκο στην κοντινή πόλη του Γιορκ.

Παραδεχόμενος ότι ήταν απίθανο να του επέστρεφαν το όχημα, είπε ότι οι κλέφτες θα πρέπει να «τοποθετήσουν κάπου τις πίτες» ώστε να μπορούν να δοθούν «σε ανθρώπους που χρειάζονται φαγητό και δεν θα πεταχτούν στα σκουπίδια».

«Ξέρω ότι έχουν φύγει τώρα και προφανώς δεν πρόκειται να ανακτήσουμε τις πίτες για να τις πουλήσουμε», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι είναι 2.500 άνθρωποι που θα μπορούσαμε να ταΐσουμε και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν το ζεστό γεύμα που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αν μπορούμε να τις βρούμε, μπορούν να τις έχουν».

Πάντως ο σεφ δεν ήταν τόσο μεγαλόψυχος απέναντι στον δράστη.

«Ελπίζω να μην πάρεις δώρα αυτά τα Χριστούγεννα», είπε σε ξεχωριστή ανάρτηση στους προσωπικούς και επαγγελματικούς του λογαριασμούς στο Instagram.

