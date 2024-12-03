search
ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 12:01
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

03.12.2024 15:42

Σεφ βραβευμένος με Michelin κάνει έκκληση στους κλέφτες που του πήραν πίτες αξίας 30 χιλιάδων – «Μην τις πετάξετε, δώστε τις σε όσους έχουν ανάγκη»

03.12.2024 15:42
meat pie

Σε δυσάρεστη θέση βρέθηκε ο Τόμι Μπανκς όταν το φορτηγάκι του που περιείχε πίτες αξίας 30.000 δολαρίων κλάπηκε, αλλά ο βραβευμένος με αστέρι Michelin σεφ ζήτησε από τους κλέφτες να τις δωρίσουν σε άτομα που έχουν ανάγκη.

«Ξέρω ότι είσαι εγκληματίας, αλλά ίσως κάνεις κάτι καλό γιατί είναι Χριστούγεννα και ίσως μπορέσουμε να ταΐσουμε μερικές χιλιάδες ανθρώπους με αυτές τις πίτες που έχεις κλέψει, να κάνουμε το σωστό», είπε ο Μπανς σε ένα βίντεο στο Instagram τη Δευτέρα.

Το φορτηγό ψυγείο ήταν γεμάτο με 2.500 πίτες με μια ποικιλία από γεμίσεις, όπως μπριζόλα και μπύρα, γαλοπούλα και κολοκυθάκια, είπε ο Μπανκς.

Το προσωπικό πήγε το πρωί για να πάρει το βαν αλλά διαπίστωσαν πως είχε κλαπεί, από το επιχειρηματικό πάρκο στο Ripon, μια πόλη στη βόρεια Βρετανία, είπε.

Πρόσθεσε ότι σχεδίαζε να πουλήσει τις πίτες σε έναν υπαίθριο πάγκο στην κοντινή πόλη του Γιορκ.

Παραδεχόμενος ότι ήταν απίθανο να του επέστρεφαν το όχημα, είπε ότι οι κλέφτες θα πρέπει να «τοποθετήσουν κάπου τις πίτες» ώστε να μπορούν να δοθούν «σε ανθρώπους που χρειάζονται φαγητό και δεν θα πεταχτούν στα σκουπίδια».

«Ξέρω ότι έχουν φύγει τώρα και προφανώς δεν πρόκειται να ανακτήσουμε τις πίτες για να τις πουλήσουμε», πρόσθεσε. «Νομίζω ότι είναι 2.500 άνθρωποι που θα μπορούσαμε να ταΐσουμε και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να έχουν το ζεστό γεύμα που έχουν ανάγκη αυτή τη στιγμή. Αν μπορούμε να τις βρούμε, μπορούν να τις έχουν».

Πάντως ο σεφ δεν ήταν τόσο μεγαλόψυχος απέναντι στον δράστη.

«Ελπίζω να μην πάρεις δώρα αυτά τα Χριστούγεννα», είπε σε ξεχωριστή ανάρτηση στους προσωπικούς και επαγγελματικούς του λογαριασμούς στο Instagram.

Διαβάστε επίσης:

BBC: Η δημοσιογράφος Κριστίνα Ασί και η Ζιζέλ Πελικό μεταξύ των 100 γυναικών με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο (video)

Μπαχτσελί: «Το Χαλέπι είναι έως το κόκκαλο τουρκικό και μουσουλμανικό»

Γαλλία: Αύριο θα συζητηθεί η πρόταση μομφής εναντίον της κυβέρνησης Μπαρνιέ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsipras-karystianou-samaras
ΕΛΛΑΔΑ

MRΒ – Νέα κόμματα: Σαρώνει ένα κόμμα Καρυστιανού – Τι τύχη έχουν Τσίπρας, Σαμαράς

TSITSIPAS
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στο… «σήριαλ Τσιτσιπά»: Τι περιμένουν οι Αρχές (Video)

kyriakos_zoi_nikos_MRB
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Χάνει μια μονάδα η ΝΔ – Δημοφιλέστερη αρχηγός η Κωνσταντοπούλου

INEDIVIM_SYNOXIS-KARTA3
ΕΛΛΑΔΑ

ΙΝΕΔΙΒΙΜ και Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανανέωσαν τη συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων

aggeliki-iliadi-new
LIFESTYLE

Αγγελική Ηλιάδη: «Ο άνθρωπος που με παρενόχλησε σεξουαλικά, έχασε τη δουλειά του μετά από αυτό που έκανε» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bin salman
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας εξετάζει την αγορά της Μπαρτσελόνα - Προσφέρει 10 δισ. ευρώ

christos-nikolopoulos-new
LIFESTYLE

Ο Χρήστος Νικολόπουλος ξεκαθαρίζει: «Ο Πασχάλης Τερζής δεν θα επιστρέψει στις πίστες» (Video)

mitsotakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η πίεση των δημοσκοπήσεων οδηγεί την κυβέρνηση να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών

alexis-papahelas
MEDIA

Ασκήσεις προληπτικής λογοκρισίας: Ο ΕΚΚΟΜΕΔ έκοψε τη χρηματοδότηση από το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά λόγω ... Κουφοντίνα

pierrakakis eurogroup 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στον «Καραβίτη» εορταστικό τραπέζι Πιερρακάκη με δημοσιογράφους

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 17.12.2025 12:01
tsipras-karystianou-samaras
ΕΛΛΑΔΑ

MRΒ – Νέα κόμματα: Σαρώνει ένα κόμμα Καρυστιανού – Τι τύχη έχουν Τσίπρας, Σαμαράς

TSITSIPAS
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο επεισόδιο στο… «σήριαλ Τσιτσιπά»: Τι περιμένουν οι Αρχές (Video)

kyriakos_zoi_nikos_MRB
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Χάνει μια μονάδα η ΝΔ – Δημοφιλέστερη αρχηγός η Κωνσταντοπούλου

1 / 3