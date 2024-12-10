Η EDGNEX Data Centers της DAMAC και ο Όμιλος ΔΕΗ ανακοινώνουν τη δημιουργία νέου Data Center στην Αττική

Τον πρωταγωνιστικό ρόλο που διαδραματίζει εδώ και καιρό στην εθνική προσπάθεια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας απέδειξε για άλλη μια φορά η ΔΕΗ με την ίδρυση της Data In Scale, μιας κοινοπραξίας του Ομίλου ΔΕΗ με την EDGNEX Data Centers της DAMAC, για την ανάπτυξη ενός υπερσύγχρονου κέντρου δεδομένων στα Σπάτα.

Η διοίκηση του Ομίλου αντιλαμβανόμενη την ισχυρή και αυξανόμενη ζήτηση για cloud υποδομές, ψηφιακό μετασχηματισμό και λύσεις αποθήκευσης δεδομένων στην Ελλάδα εισέρχεται δυναμικά στον κλάδο των Data Centers.

Η ηγετική θέση και η βαθιά γνώση του Ομίλου ΔΕΗ στην καθαρή ενέργεια και την τοπική αγορά, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία της DAMAC στον τομέα του Real Estate και της ανάπτυξης κέντρων δεδομένων, δημιουργούν τις ιδανικές προϋποθέσεις για την έγκαιρη και ποιοτική υλοποίηση της εγκατάστασης.

Η ανακοίνωση έγινε κατά τη διάρκεια συνάντησης του κ. Hussain Sajwani, Ιδρυτή του Ομίλου DAMAC, του κ. Γεώργιου Στάσση, Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΔΕΗ, του κ. Αλέξανδρου Πατεράκη, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου Digital του Ομίλου ΔΕΗ, καθώς και κορυφαίων στελεχών από τις δύο εταιρείες.

Η πρώτη φάση του έργου περιλαμβάνει επένδυση 150 εκατ. ευρώ για υποδομή ισχύος 12,5MW, με την προοπτική επέκτασης στα 25MW. Το έργο βρίσκεται στο στάδιο του σχεδιασμού και της αδειοδότησης, ενώ η κατασκευή αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2025. Η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης αναμένεται σύμφωνα με τις προβλέψεις να γίνει μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.

Στρατηγικό Όραμα για Ψηφιακή Ανάπτυξη

Το νέο data center σχεδιάζεται ως πρότυπο ασφαλούς, βιώσιμης και ευέλικτης ψηφιακής υποδομής. Με την σημαντική τεχνογνωσία της DAMAC στον τομέα της ανάπτυξης, την καινοτόμο προσέγγιση της EDGNEX στον σχεδιασμό και την υλοποίηση data centers και την βαθιά γνώση του Ομίλου ΔΕΗ στην τοπική αγορά και την ενέργεια, η νέα αυτή υποδομή θα εξυπηρετεί επιχειρήσεις, βιομηχανίες και οργανισμούς που αναζητούν προηγμένες ψηφιακές λύσεις.

Η επιλογή της τοποθεσίας του data center στα Σπάτα αποτέλεσε στρατηγική απόφαση, καθώς η γεωγραφική της θέση στην Αττική συνδέει την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική, αναδεικνύοντας την χώρα σε ηγετική δύναμη στις ψηφιακές υποδομές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Υποστηριζόμενη από κυβερνητικές πρωτοβουλίες και στρατηγικές επενδύσεις, η συνεργασία για τη δημιουργία του νέου data center θα ενισχύσει την περιφερειακή ψηφιακή ανάπτυξη.

Πρωτοπορία στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό: Το Παγκόσμιο και Περιφερειακό Όραμα της DAMAC και του Ομίλου ΔΕΗ

Για τη DAMAC, το έργο αυτό στην Ελλάδα βασίζεται στις σημαντικές παγκόσμιες επενδύσεις της στον τομέα των ψηφιακών υποδομών μέσω της EDGNEX, όπως η κοινοπραξία ύψους 1 δισ. δολαρίων συνολικά στην Ταϊλάνδη και το έργο ύψους 400 εκατ. ευρώ στη Μαδρίτη, που ανακοινώθηκε πρόσφατα, καθώς και στις συνεχιζόμενες επενδύσεις και ανάπτυξη στις αγορές της Ασίας-Ειρηνικού, της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Οι πρωτοβουλίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική δέσμευση της DAMAC να προάγει την καινοτομία και να παρέχει βιώσιμες, υψηλής ποιότητας υποδομές που υποστηρίζουν πελάτες παγκοσμίως. Η κοινοπραξία με τον Όμιλο ΔΕΗ, μέσω της δημιουργίας της Data In Scale, αποτελεί απόδειξη του οράματος της EDGNEX να ηγείται της καινοτομίας στον χώρο των ψηφιακών υποδομών και να ενισχύει τις οικονομικές ευκαιρίες στις παγκόσμιες αγορές.

Για τον Όμιλο ΔΕΗ, η συνεργασία αυτή συμπληρώνει μια σειρά στρατηγικών πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος της Ελλάδας, ενισχύοντας την τεχνολογία και τη συνδεσιμότητα. Τα εν εξελίξει έργα του Ομίλου περιλαμβάνουν την πανελλαδική ανάπτυξη ενός δικτύου Fiber-to-the-Home (FTTH) νέας γενιάς, μέσω της θυγατρικής του FiberGrid, προσφέροντας υπερυψηλές ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, τη συμμετοχή στο έργο East-to-Med Data Corridor, που αφορά την ανάπτυξη διασυνδεδεμένων υποθαλάσσιων και χερσαίων καλωδίων για τη διευκόλυνση της ανταλλαγής ενέργειας και δεδομένων μεταξύ χωρών και το Olympus AI Project, μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στη διαχείριση ενέργειας και καινοτομίας. Μέσω αυτών των έργων, ο Όμιλος ΔΕΗ ενσωματώνει την τεχνογνωσία του στον ενεργειακό τομέα με σύγχρονες ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες, προωθώντας την οικονομική ανάπτυξη και ενισχύοντας τη θέση του ως βασικού παράγοντα της ψηφιακής και ενεργειακής μετάβασης στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.