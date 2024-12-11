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Ένα κοριτσάκι 11 ετών έφτασε σε απόσταση δέκα μιλίων από την Λαμπεντούζα της Ιταλίας, καθώς έπλεε με σανίδα σωτηρίας έναν σωλήνα.
Το κοριτσάκι βρισκόταν σε βάρκα μαζί με άλλους 45 πρόσφυγες, όταν η βάρκα βούλιαξε στις 8 Δεκεμβρίου. Με κάποιον τρόπο το κοριτσάκι άρπαξε ένα εσωτερικό σωλήνα που είχε η βάρκα και κατάφερε να επιζήσει. Μέλη της ΜΚΟ Trotamar III, κάνοντας περίπολο στην περιοχή, άκουσαν τις φωνές της και αφού την εντόπισαν, την διέσωσαν. Η μικρή, με καταγωγή από την Σιέρα Λεόνε, μεταφέρθηκε στο εμπορικό λιμάνι της Λαμπεντούζα όπου και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το κοριτσάκι ξεκίνησε το ταξίδι του στις 8 Δεκεμβρίου από το Σφαξ της Τυνησίας μαζί με τα άλλα 45 άτομα.
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