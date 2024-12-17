search
ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 01:57
search
MENU CLOSE
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

17.12.2024 06:10

Κρέπες πουγκιά, γεμιστά με κοτόπουλο και μανιτάρια αλά κρεμ

17.12.2024 06:10
krepes_pougia

Πρωτότυπο και εντυπωσιακό πιάτο, ιδανικό για να στολίσετε το γιορτινό τραπέζι ή έναν μπουφέ για ειδικές περιστάσεις, γιορτές, γενέθλια κτλ.

Μπορείτε να ετοιμάσετε τις κρέπες από την προηγούμενη μέρα και να στήσετε τα πουγκιά την ημέρα της παρουσίασης.

Στη συγκεκριμένη συνταγή, οι κρέπες – πουγκιά γεμίζονται με ένα μίγμα κοτόπουλου και μανιταριών αλά κρεμ που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.  

Υλικά για τη Συνταγή

Για τις κρέπες

2 αυγά

400 ml γάλα, πλήρες

Λίγο αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

170 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ., κοσκινισμένο

Για τη γέμιση

1 κουταλιά της σούπας λάδι + λίγο επιπλέον για το τηγάνι

300 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλο, κομμένο σε μικρά κομμάτια

300 γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

80 ml κρέμα γάλακτος

Μερικά φρέσκα κρεμμυδάκια για το δέσιμο

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε το χυλό για τις κρέπες. Σε ένα μπολ χτυπήστε τα αυγά με το γάλα, το αλάτι και τη ζάχαρη. Ξεκινήστε να ρίχνετε το αλεύρι σε δόσεις, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην μείνουν σβώλοι.

2. Ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγανάκι σε μέτρια φωτιά και αλείψτε το ελαφρά με λάδι. Ρίξτε μια κουτάλα από τον χυλό για τις κρέπες και ψήστε μέχρι να ροδίσει και από τις δύο πλευρές. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο και για τις υπόλοιπες κρέπες. Αφήστε τις στην άκρη.

3. Κόψτε το κοτόπουλο και τα μανιτάρια σε μικρά κομμάτια και ψιλοκόψτε το ξερό κρεμμύδι .

4. Ζεστάνετε μια κουταλιά της σούπας λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Σοτάρετε το κρεμμύδι για 3-4 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς, προσθέστε το στήθος κοτόπουλου και μαγειρέψτε για άλλα 2-3 λεπτά και τέλος βάλτε τα μανιτάρια, μαγειρεύοντάς τα κι αυτά για 5-6 λεπτά. Αλατοπιπερώστε το μίγμα. Τέλος ρίξτε την κρέμα γάλακτος και σιγοβράστε τη γέμιση για λίγα λεπτά ακόμα, μέχρι να πήξει λίγο.

5. Βάλτε 2-3 κουταλιές από τη γέμιση στο κέντρο κάθε κρέπας. Ανασηκώστε τις άκρες και δέστε με ένα φρέσκο κρεμμυδάκι ή άλλο μυρωδικό όπως σχοινόπρασο, σχηματίζοντας ένα πουγκί.

Διαβάστε επίσης:

Κουραμπιέδες «ζεστοί» και αρωματικοί με καρύδια και κανέλα

Σούπα με κεφτεδάκια και κριθαράκι, της παρηγοριάς και της νοσταλγίας

Γερμανικά χριστουγεννιάτικα μπισκότα με αμμωνία, λευκό πιπέρι και γλάσο ζάχαρης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος πέντε μαθητών για συμπλοκή έξω από σχολείο

troxonomos
ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

chrisa-ropa-new
LIFESTYLE

Χρύσα Ρώπα για την κατάθλιψη: «Είναι σαν να θέλεις να γυρίσεις στην κοιλιά της μάνας σου» (Video)

POLICE1 (2)
ΚΟΣΜΟΣ

Σικάγο: Πυροβολισμοί στην τελετή φωταγώγησης του χριστουγεννιάτικου δέντρου – Νεκρός ένας 14χρονος (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ALKOTEST NEW
ΕΛΛΑΔΑ

Διπλώματα οδήγησης: Φρένο στις ανανεώσεις άνω των 65 ετών, στοπ στην οδήγηση χωρίς αλκοτεστ και κράνος

atixima-ithopoioi-aleiferopoulos
LIFESTYLE

Ατύχημα επί σκηνής στο θέατρο Άλμα – Αλειφερόπουλος και Μήλιας έπεσαν από σκαλιά, ακυρώνονται μέχρι την Κυριακή οι παραστάσεις

ece372348-fig-0001-m
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Καναδάς: Ευφυής λύκαινα ανεβάζει από το βυθό μια παγίδα για καβούρια για να τραφεί, εκπλήσσοντας τους επιστήμονες (videos)

GRAND_HOTEL
MEDIA

ΑΝΤ1: «Check out» από τις Κυριακές κάνει το «Grand Hotel»

kartsana-new
LIFESTYLE

Γωγώ Καρτσάνα: «Είναι λίγο δύσκολο να μεγαλώνεις αγόρι, τρώω ξύλο» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 23.11.2025 01:05
mitsotakis_new_789
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Eσωκομματικές εκλογές της ΝΔ: Πού θα ψηφίσει ο πρωθυπουργός

bia anilikwn
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο Ηράκλειο: Δικογραφία σε βάρος πέντε μαθητών για συμπλοκή έξω από σχολείο

troxonomos
ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας – Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί την Κυριακή

1 / 3