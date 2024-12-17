Κρέπες πουγκιά, γεμιστά με κοτόπουλο και μανιτάρια αλά κρεμ

Πρωτότυπο και εντυπωσιακό πιάτο, ιδανικό για να στολίσετε το γιορτινό τραπέζι ή έναν μπουφέ για ειδικές περιστάσεις, γιορτές, γενέθλια κτλ.

Μπορείτε να ετοιμάσετε τις κρέπες από την προηγούμενη μέρα και να στήσετε τα πουγκιά την ημέρα της παρουσίασης.

Στη συγκεκριμένη συνταγή, οι κρέπες – πουγκιά γεμίζονται με ένα μίγμα κοτόπουλου και μανιταριών αλά κρεμ που θα ενθουσιάσει μικρούς και μεγάλους.

Υλικά για τη Συνταγή

Για τις κρέπες

2 αυγά

400 ml γάλα, πλήρες

Λίγο αλάτι

1 κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη

170 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ., κοσκινισμένο

Για τη γέμιση

1 κουταλιά της σούπας λάδι + λίγο επιπλέον για το τηγάνι

300 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλο, κομμένο σε μικρά κομμάτια

300 γραμμάρια φρέσκα μανιτάρια, κομμένα σε φέτες

1 ξερό κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

80 ml κρέμα γάλακτος

Μερικά φρέσκα κρεμμυδάκια για το δέσιμο

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε το χυλό για τις κρέπες. Σε ένα μπολ χτυπήστε τα αυγά με το γάλα, το αλάτι και τη ζάχαρη. Ξεκινήστε να ρίχνετε το αλεύρι σε δόσεις, ανακατεύοντας συνεχώς για να μην μείνουν σβώλοι.

2. Ζεστάνετε ένα αντικολλητικό τηγανάκι σε μέτρια φωτιά και αλείψτε το ελαφρά με λάδι. Ρίξτε μια κουτάλα από τον χυλό για τις κρέπες και ψήστε μέχρι να ροδίσει και από τις δύο πλευρές. Συνεχίστε με τον ίδιο τρόπο και για τις υπόλοιπες κρέπες. Αφήστε τις στην άκρη.

3. Κόψτε το κοτόπουλο και τα μανιτάρια σε μικρά κομμάτια και ψιλοκόψτε το ξερό κρεμμύδι .

4. Ζεστάνετε μια κουταλιά της σούπας λάδι σε ένα τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Σοτάρετε το κρεμμύδι για 3-4 λεπτά, ανακατεύοντας συνεχώς, προσθέστε το στήθος κοτόπουλου και μαγειρέψτε για άλλα 2-3 λεπτά και τέλος βάλτε τα μανιτάρια, μαγειρεύοντάς τα κι αυτά για 5-6 λεπτά. Αλατοπιπερώστε το μίγμα. Τέλος ρίξτε την κρέμα γάλακτος και σιγοβράστε τη γέμιση για λίγα λεπτά ακόμα, μέχρι να πήξει λίγο.

5. Βάλτε 2-3 κουταλιές από τη γέμιση στο κέντρο κάθε κρέπας. Ανασηκώστε τις άκρες και δέστε με ένα φρέσκο κρεμμυδάκι ή άλλο μυρωδικό όπως σχοινόπρασο, σχηματίζοντας ένα πουγκί.

