Τα εστιατόρια που βραβεύτηκαν το 2024 από τον Οδηγό Michelin ανακοινώθηκαν, και φέτος παρατηρούμε μία νέα προσθήκη που βραβεύεται με ένα αστέρι, μία αφαίρεση αστεριού, αλλά και νέες προσθήκες στα Bib Gourmand και στo Main Selection.

«Η ελληνική κουζίνα ενσαρκώνει την ψυχή της Μεσογείου και του Αιγαίου, μια γαστρονομική κληρονομιά που γεφυρώνει παραδόσεις και περιοχές. Σήμερα, αντιπροσωπεύει πολύ περισσότερα από μια απλή πολιτιστική έκφραση: αποτελεί στρατηγικό μοχλό για την ελληνική οικονομία και όχημα διεθνούς επιρροής.

Στο σταυροδρόμι του τουρισμού και της γαστρονομίας, η Ελλάδα αξιοποιεί την ικανότητά της να συνδυάζει τη δημιουργικότητα με την αυθεντικότητα.

Οι ομάδες επιθεώρησης που διαθέτουμε έχουν επαινέσει τις προσπάθειες ενός ολόκληρου τομέα που ενισχύει την ελκυστικότητα της χώρας στην παγκόσμια σκηνή, καθιστώντας τη γαστρονομία ακρογωνιαίο λίθο της ήπιας ισχύος της Ελλάδας και της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξής της» αναφέρει ο Γκουένταλ Πόλενεκ, διευθυντής του διεθνούς τμήματος του οδηγού Μισελέν.

Πιο συγκεκριμένα, στην Αθήνα μετράμε πλέον 1 εστιατόριο με 2 Αστέρια, 11 εστιατόρια με 1 Αστέρι, με μία νέα προσθήκη και μια απώλεια.

Το Ένα Αστέρι από πέρυσι διατηρούν τα Botrini’s, CTC Urban Gastronomy, Hervé, Hytra, Patio, Pelagos, Soil, Spondi, The Zillers και Tudor Hall, ενώ η νέα προσθήκη είναι το Makris Athens. Το αστέρι του χάνει φέτος το Varoulko Seaside το οποίο βρίσκεται πλέον στη Main Selection του Οδηγού. Το Delta στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διατηρεί τα Δύο Αστέρια του και φέτος.

Όσον αφορά τα Πράσινα Αστέρια του Οδηγού, την τιμητική διάκριση που αποδεικνύει ότι η γαστρονομική εξέλιξη και η αριστεία συμβαδίζουν χέρι-χέρι με τη δέσμευση στην περιβαλλοντική και οικολογική υπευθυνότητα, τα πράγματα παραμένουν σταθερά, με τα εστιατόρια Delta, Patio και Soil να διατηρούν τη διάκριση.

Ο τρόπος με τον οποίο οι chefs προσεγγίζουν τις δημιουργίες τους, επιλέγουν τις πρώτες ύλες και επικοινωνούν τη φιλοσοφία τους στους πελάτες τους ευαισθητοποιεί και επηρεάζει, όχι μόνο τη γαστρονομική σκηνή της Αθήνας, αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Στην κατηγορία Bib Gourmand (καλή σχέση ποιότητας-τιμής) η ομάδα του οδηγού Michelin διατηρεί τη διάκριση στα Cerdo Negro 1985, Fine Mess Smokehouse, Jerár και Nolan, προσθέτοντας το Akra και το Pharaoh.

Εκτός από τα καταστήματα που τιμήθηκαν με Αστέρια Michelin, Πράσινα Αστέρια και Bib Gourmands, οι επιθεωρητές εντυπωσιάστηκαν επίσης από τέσσερα εστιατόρια που, χάρη στο υψηλό επίπεδο της κουζίνας τους, κέρδισαν δικαιωματικά μια θέση στην επιλογή.

Με τα Dolli’s, Esthiō, Gallina και Ovio, ο αριθμός των προτεινόμενων εστιατορίων στην Αθήνα για το 2024 αυξήθηκε σε 18.

