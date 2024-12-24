Σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με φορτηγό πλοίο νότια της Καρύστου

Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη των πληρωμάτων δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου τα οποία συγκρούστηκαν υπό ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή του Στενού Καφηρέα, νότια της Καρύστου.

Από τη σύγκρουση των δύο πλοίων προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές πάνω από την ίσαλο γραμμή. Δεν υπήρξε εισροή υδάτων η θαλάσσια ρύπανση.

Το δεξαμενόπλοιο, με 26 άτομα πλήρωμα, φορτωμένο με 131.941 μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου, είχε αναχωρήσει από τη Νοβοροσίσκ της Ρωσίας κι είχε προορισμό το λιμάνι του Καστεγιόν της Ισπανίας.

Το φορτηγό πλοίο με 22 μέλη πληρώματος, είχε αναχωρήσει κενό φορτίου από λιμάνι της Ιταλίας με προορισμό το λιμάνι της Κωνστάντζας (Ρουμανία).

Τα δύο πλοία λόγω καιρικών συνθηκών και επισφαλούς κατάπλου στο λιμάνι της Καρύστου πλέουν αυτοδύναμα προς το αγκυροβόλιο του Πειραιά, όπου αναμένεται να τους απαγορευτεί προσωρινά ο απόπλους προκειμένου να επιθεωρηθούν και να λάβουν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τους παρακολουθούντες νηογνώμονες.

