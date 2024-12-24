search
ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:42
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

24.12.2024 07:20

Σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με φορτηγό πλοίο νότια της Καρύστου

24.12.2024 07:20
limeniko-new
αρχείου

Καλά στην υγεία τους είναι τα μέλη των πληρωμάτων δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου τα οποία συγκρούστηκαν υπό ακόμη αδιευκρίνιστες συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή του Στενού Καφηρέα, νότια της Καρύστου.

Από τη σύγκρουση των δύο πλοίων προκλήθηκαν μόνο μικρές υλικές ζημιές πάνω από την ίσαλο γραμμή. Δεν υπήρξε εισροή υδάτων η θαλάσσια ρύπανση.

Το δεξαμενόπλοιο, με 26 άτομα πλήρωμα, φορτωμένο με 131.941 μετρικούς τόνους αργού πετρελαίου, είχε αναχωρήσει από τη Νοβοροσίσκ της Ρωσίας κι είχε προορισμό το λιμάνι του Καστεγιόν της Ισπανίας.

Το φορτηγό πλοίο με 22 μέλη πληρώματος, είχε αναχωρήσει κενό φορτίου από λιμάνι της Ιταλίας με προορισμό το λιμάνι της Κωνστάντζας (Ρουμανία).

Τα δύο πλοία λόγω καιρικών συνθηκών και επισφαλούς κατάπλου στο λιμάνι της Καρύστου πλέουν αυτοδύναμα προς το αγκυροβόλιο του Πειραιά, όπου αναμένεται να τους απαγορευτεί προσωρινά ο απόπλους προκειμένου να επιθεωρηθούν και να λάβουν πιστοποιητικά αξιοπλοΐας από τους παρακολουθούντες νηογνώμονες.

Διαβάστε επίσης:

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Τρίτη 24 Δεκεμβρίου

Καιρός: Κρύο, βροχές και ισχυροί άνεμοι – Έρχονται «λευκά Χριστούγεννα» μέχρι και στην Αττική

Βαρύ πένθος για τον Αλκίνοο Ιωαννίδη: Πέθανε η μητέρα του

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kosmos ellada – 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάπα Research: Εφιάλτης το σούπερ μάρκετ – Προβληματισμός για AI και στεγαστική κρίση- Απαξίωση του πολιτικού συστήματος

androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπτονται τα δρομολόγια του Eurostar λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση

embolio new
ΥΓΕΙΑ

Νέα μελέτη: Τα εμβόλια μείωσαν σημαντικά τις νοσηλείες για γρίπη και Covid-19 τα τελευταία χρόνια

papakwsta-agrotes
ΕΛΛΑΔΑ

Η Παπακώστα τα… άκουσε στα Τρίκαλα από τους αγρότες για το «τραμπούκους» του πρωθυπουργού -Πέταξαν σανό στα γραφεία της

Δείτε όλες τις ειδήσεις
govgr-wallet_2912_1920-1080_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπλόκα της Τροχαίας: Επιτρέπεται να δείξω το δίπλωμα από το κινητό; - Τι λέει ο νέος ΚΟΚ

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

planitis-ermis
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ερμής: Ο πλανήτης που κανονικά... δε θα έπρεπε να υπάρχει

papazisis
LIFESTYLE

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

danikas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Δανίκας και η «Χούντα των Αγροτών» (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025 15:41
kosmos ellada – 55- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κάπα Research: Εφιάλτης το σούπερ μάρκετ – Προβληματισμός για AI και στεγαστική κρίση- Απαξίωση του πολιτικού συστήματος

androulakis_floga_3012_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης στη «Φλόγα»: «Η Πολιτεία έχει χρέος να μη σβήσει η φλόγα της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης» (photos)

eurostar 443- new
ΚΟΣΜΟΣ

Χάος στη σήραγγα της Μάγχης: Διακόπτονται τα δρομολόγια του Eurostar λόγω προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση

1 / 3