ΔΕΥΤΕΡΑ 09.03.2026 14:46
09.01.2025 19:17

Το ιλιγγιώδες ποσό που πήρε η Μελάνια Τραμπ για ντοκιμαντέρ στην πλατφόρμα της Amazon – Guest εμφανίσεις από Ντόναλντ και Μπάρον

melania trump

Η πρώην και μελλοντική πρώτη κυρία Μελάνια Τραμπ υπέγραψε μια εντυπωσιακή συμφωνία 40 εκατομμυρίων δολαρίων με την Amazon για να δώσει την άδεια για ένα ντοκιμαντέρ για τη ζωή της – με εμφανίσεις έκπληξη από τον σύζυγό της, Ντόναλντ, και τον γιο της, Μπάρον.

Το ντοκιμαντέρ, σε σκηνοθεσία του συγγραφέα του «Rush Hour», Brett Ratner, πρόκειται να προβληθεί αργότερα αυτό το έτος – με μια πηγή κοντά στη συμφωνία να υποδηλώνει ότι θα μπορούσαν να δημιουργηθούν πολλά επεισόδια.

Το ιλιγγιώδες ποσό καλύπτει τα δικαιώματα για έργα που αφορούν την κυρία Τραμπ τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

Σύμφωνα με το Page Six, η Disney επιχείρησε επίσης να διεκδικήσει τα δικαιώματα και προσέφερε 14 εκατομμύρια δολάρια, ωστόσο η πλατφόρμα Amazon προσέφερε πολλά περισσότερα και πήρε αυτό που ήθελε.

Πηγές είπαν στο Page Six ότι το εγχείρημα της Amazon φανερώνει ότι η Μελάνια έχει «αισθανθεί πιο άνετα» με το να ανοίγεται στο κοινό.

«Ήταν πολύ έξυπνη με αυτά που λέει… Η Μελάνια έχει γίνει πιο άνετη να μιλάει μπροστά σε κόσμο και στην τηλεόραση», είπε η πηγή. «Έχει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και έχει πάρει τον πλήρη έλεγχο της δημόσιας εικόνας της που ξέρει ότι αξίζει εκατομμύρια και είναι έτοιμη να πληρωθεί για το ντοκιμαντέρ και να αποκαλύψει περισσότερα για τον εαυτό της».

Η Μελάνια, 54 ετών, είναι η εκτελεστική παραγωγός του έργου αφού «επέμεινε στον έλεγχο και την έγκριση» — με λίγη βοήθεια από τον εκλεγμένο πρόεδρο.

Ο ιδρυτής και εκτελεστικός πρόεδρος της Amazon, Τζεφ Μπέζος, προφανώς «ενδιαφέρθηκε προσωπικά για τη συμφωνία», το οποίο η πηγή είπε ότι «τον βοήθησε να επιστρέψει σε φιλικούς όρους [με τον Τραμπ]».

Το ντοκιμαντέρ υπόσχεται μια οικεία ματιά στη ζωή της πρώτης κυρίας που γεννήθηκε στη Σλοβενία ​​- κάτι που αναμένεται να συγκεντρώσει μεγάλο ενδιαφέρον λόγω της ιδιωτικής της φύσης, είπε η πηγή.

«Η Μελάνια έχει περιορίσει προσεκτικά και έχει ελέγξει τόσο την εικόνα όσο και την πρόσβασή της σε αυτήν –– κάτι που έχει εξάψει το δημόσιο ενδιαφέρον», εξήγησε αυτό το άτομο. «Με το να απομακρύνεται από τη συνεχή δημόσια έκθεση και να είναι μυστηριώδης, έχει κινήσει το ενδιαφέρον και για την καθημερινή της ζωή και αυτό έχει ανεβάσει την τιμή της.

Μπορεί να θέλει η ζωή της να παραμείνει ιδιωτική, αλλά είναι και πρόθυμη να χρησιμοποιήσει όσα έμαθε από τις μέρες της ως μοντέλο και ως σύζυγος ενός κορυφαίου στο μάρκετινγκ. Ο πρόεδρος Τραμπ υποστηρίζει πλήρως όλα τα σχέδιά της».

Η Μελάνια έγραψε βιβλίο για τη ζωή της στα τέλη του περασμένου έτους με την κυκλοφορία του ομώνυμου, «Melania», που έγινε μπεστ σέλερ.

