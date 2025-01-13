Θύμα απάτης η Μαρίνα Σταυράκη: Νοίκιασε το σπίτι της σε γιατρό που αποδείχθηκε μαϊμού (Video)

Η Μαρίνα Σταυράκη έμαθε πως η γυναίκα που νοίκιαζε το σπίτι της στην Πεύκη δήλωνε γιατρός χωρίς να είναι.

Το έμαθε όταν αστυνομικοί της τηλεφώνησαν και της ζήτησαν να τους επισκεφθεί για να καταθέσει.

Η πρώην σύζυγος του Γιώργου Πατούλη δηλώνει συγκλονισμένη και στεναχωρημένη από το όλο θέμα.

Η Μαρίνα Σταυράκη μίλησε στην τηλεόραση του Alpha για τη γυναίκα γιατρό – «μαϊμού» που νοίκιαζε το σπίτι της στην Πεύκη. Η ίδια έλαβε κλήτευση από το αστυνομικό τμήμα να καταθέσει για την υπόθεση, έπειτα από καταγγελίες που υπήρξαν από παθόντες.

«Είναι σοβαρή υπόθεση κι έχω λάβει κλήτευση για να κάνω κατάθεση. Το σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ακόμα κι από κάποια άτομα που δείχνουν εχέγγυα φερεγγυότητας. Στο τέλος θα αποφανθεί η δικαιοσύνη.» ανέφερε αρχικά η Μαρίνα Σταυράκη και πρόσθεσε:

«Με ενημέρωσε το Α.Τ. γιατί έχει κατατεθεί από παθόντες μήνυση. Έψαξαν το συγκεκριμένο πρόσωπο και βρήκαν ότι διαμένει στο παλιό μου σπίτι που το νοικιάζω στη Πεύκη».

