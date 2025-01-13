Τηλεθέαση εκπομπών: Με πρωτιά ολοκλήρωσε το πενθήμερο (10/1) το «Σόι σου»

Ξαναπέρασε μπροστά στις προτιμήσεις των τηλεθεατών την Παρασκευή η κωμική σειρά «Το σόι σου» (Alpha), τα επεισόδια της οποίας προβάλλονται σε επανάληψη.

Τα αξιοσημείωτα της ημέρας, στην διάρκεια της οποίας έξι από τις 10 θέσεις του ημερήσιου Top 10 της Nielsen είχαν καταληφθεί από επαναλήψεις προγραμμάτων, το πλασάρισμα στη δεύτερη θέση του τηλεπαιχνιδιού «Deal» με τον Γιώργο Θαναηλάκη, η καλύτερη που κατάφερε από την έναρξη της σεζόν, αλλά και η διάκριση στην ένατη θέση της πολύκροτης αγγλικής σειράς κατασκοπείας «The day of the Jacκal».

Στο τέλος του προηγούμενου πενθήμερου δύο κεντρικά δελτία ειδήσεων, του Alpha και του Star, συγκέντρωσαν υψηλές για την τυπολογία τους προτιμήσεις μεταξύ των τηλεθεατών και ξεχώρισαν στις θέσεις 6 και 7 αντιστοίχως του ημερήσιου τηλεβαρόμετρου.

