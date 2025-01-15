Στην λίμνη Κάρλα, εντοπίστηκε νεκρό ένα φλαμίνγκο. Στην περιοχή που αποτελεί καταφύγιο για προστατευόμενα είδη και απαγορεύεται αυστηρά τόσο το κυνήγι όσο και η είσοδος για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ωστόσο το υπέροχο πλάσμα φαίνεται ότι έχει τραύμα από κυνηγετικό όπλο.

Το γεγονός και τις φωτογραφίες δημοσίευσε το THE NEWSPAPER. Καθώς και την έντονη ανησυχία του για το περιστατικό.

Παράδοση στον ΟΦΥΠΕΚΑ

Το νεκρό πτηνό παραδόθηκε στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), όπου ξεκίνησε η διαδικασία για τη σύνταξη ειδικής αναφοράς. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όλα τα νεκρά ζώα υποβάλλονται σε ακτινολογικό έλεγχο για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, πριν παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω εξέταση.

Έντονη ανησυχία για την παράνομη θήρα

Η λίμνη Κάρλα, ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της περιοχής, έχει καταγράψει επανειλημμένα περιστατικά θανάτων άγριων πτηνών που αποδίδονται σε κυνηγετική δραστηριότητα. Παρά τις προσπάθειες προστασίας του οικοσυστήματος, οι παραβιάσεις συνεχίζονται, με σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Κάλεσμα για προστασία

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηρότερη επιβολή του νόμου για την προστασία της πανίδας στη λίμνη Κάρλα. Το περιστατικό έρχεται να υπογραμμίσει για ακόμη μια φορά την ανάγκη ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας από την πλευρά της κοινωνίας και των κυνηγών.

Διαβάστε επίσης:

Ο ηθοποιός Σταύρος Λίτινας καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στα Εξάρχεια

Άλιμος: Και άλλος καθηγητής στο ίδιο σχολείο στο οποίο διδάσκει ο 52χρονος φέρεται να παρενοχλεί κοριτσάκια καταγγέλλει μητέρα

Κρήτη: Εκτός φυλακής ο 23χρονος για την σφαίρα στο κεφάλι του Νίκου Φανουράκη