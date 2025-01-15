search
ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:27
search
MENU CLOSE
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

15.01.2025 21:11

Λίμνη Κάρλα: Κυνηγοί σκότωσαν πανέμορφο φλαμίνγκο 

15.01.2025 21:11
flamingo-4592006_1920

Στην λίμνη Κάρλα, εντοπίστηκε νεκρό ένα φλαμίνγκο. Στην περιοχή που αποτελεί καταφύγιο για προστατευόμενα είδη και απαγορεύεται αυστηρά τόσο το κυνήγι όσο και  η είσοδος για οποιαδήποτε δραστηριότητα. Ωστόσο το υπέροχο πλάσμα φαίνεται ότι έχει τραύμα από κυνηγετικό όπλο.

Το γεγονός και τις φωτογραφίες δημοσίευσε το THE NEWSPAPER. Καθώς και την έντονη ανησυχία του για το περιστατικό.

Παράδοση στον ΟΦΥΠΕΚΑ

Το νεκρό πτηνό παραδόθηκε στον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), όπου ξεκίνησε η διαδικασία για τη σύνταξη ειδικής αναφοράς. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, όλα τα νεκρά ζώα υποβάλλονται σε ακτινολογικό έλεγχο για την επιβεβαίωση της αιτίας θανάτου, πριν παραδοθούν στις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω εξέταση.

Έντονη ανησυχία για την παράνομη θήρα

Η λίμνη Κάρλα, ένας από τους σημαντικότερους υδροβιότοπους της περιοχής, έχει καταγράψει επανειλημμένα περιστατικά θανάτων άγριων πτηνών που αποδίδονται σε κυνηγετική δραστηριότητα. Παρά τις προσπάθειες προστασίας του οικοσυστήματος, οι παραβιάσεις συνεχίζονται, με σοβαρές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα της περιοχής.

Κάλεσμα για προστασία

Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζητούν εντατικοποίηση των ελέγχων και αυστηρότερη επιβολή του νόμου για την προστασία της πανίδας στη λίμνη Κάρλα. Το περιστατικό έρχεται να υπογραμμίσει για ακόμη μια φορά την ανάγκη ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας από την πλευρά της κοινωνίας και των κυνηγών.

Διαβάστε επίσης:

Ο ηθοποιός Σταύρος Λίτινας καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού στα Εξάρχεια

Άλιμος: Και άλλος καθηγητής στο ίδιο σχολείο στο οποίο διδάσκει ο 52χρονος φέρεται να παρενοχλεί κοριτσάκια καταγγέλλει μητέρα

Κρήτη: Εκτός φυλακής ο 23χρονος για την σφαίρα στο κεφάλι του Νίκου Φανουράκη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

rrodos_kentriki
ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Καταγγελία Φινλανδής τουρίστριας για βιασμό από 33χρονο

arnold-schwarzenegger-king-conan-training
ΣΙΝΕΜΑ

«King Conan»: Ο Arnold Schwarzenegger επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο μετά από 44 χρόνια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
KRISTIAN_RONALDO
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανακοινώθηκε η ομάδα του Μουντιάλ της Πορτογαλίας με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να γράφει ιστορία

papastavrou karystianou doukas
ΚΑΛΧΑΣ

Το ΚΥΣΕΑ, ο Τραμπ και ο Παπασταύρου, η Καρυστιανού και τα γκάλοπ, δηλώσεις «δώρο» στον Τσίπρα, στήριξη Δούκα σε Νίκο και η διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ  

drone-lefkada
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το drone «χωρίζει» Ελλάδα - Ουκρανία: Η δυσφορία για το Κιεβο και η μετατόπιση του Δένδια στη γραμμή Γεραπετριτη

Konstadopoulou-Komninaka
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καλά είσαι τόσο ξεφτιλισμένη;»: Χάος στη Βουλή με τη Ζωή, την «έπεσε» και στο ΚΚΕ - Εκρηκτικό επεισόδιο με Κομνηνάκα

nea smyrni osmi
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τη μυστηριώδη δυσοσμία στα νότια προάστια – Ποιο το πιθανότερο σενάριο για την προέλευσής της

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.05.2026 13:27
karystianou 661- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Δεν κάνουμε face control, μια φωτογραφία δεν σημαίνει κάτι» – Διευκρινίσεις από στελέχη Καρυστιανού 

ethniko_theatro_new
ΘΕΑΤΡΟ

Εθνικό Θέατρο: Το πρόγραμμα για τη σεζόν 2026-27, οι παραστάσεις που ξεχωρίζουν

1
ADVERTORIAL

Tα πιο fun γαστρονομικά διλήμματα του Athens Street Food Festival – Η Allwyn συνάντησε τους food lovers του φεστιβάλ και ζήτησε τις προτάσεις τους

1 / 3