22.01.2025 08:11

Αγία Παρασκευή: Έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα ο οδηγός που σκότωσε ηλικιωμένο και τον σκύλο του – Δεν είχε δίπλωμα, δεν είχε περάσει απο ΚΤΕΟ (Video)

22.01.2025 08:11
Untitled design

Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο «φως« της δημοσιότητας για τον οδηγό μηχανής που προκάλεσε το τροχαίο στην Αγία Παρασκευή, από το οποίο έχασε τη ζωή του ένας ηλικιωμένος και το σκυλάκι του.

Το τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το βράδυ της Τρίτης στη συμβολή των Πελοποννήσου και Καλαβρύτων, στην Αγία Παρασκευή.

Ο 85χρονος επιχείρησε να διασχίσει με τον σκύλο του κάθετα την οδό Καλαβρύτων, όταν ο 22χρονος οδηγός της μηχανής τους παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ηλικιωμένου και του κατοικιδίου του. 

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Τροχαία που επικαλείται η ΕΡΤ, ο οδηγός φαίνεται να είχε αναπτύξει υπερβολική ταχύτητα.

Ακολούθησε η σύλληψή του από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγίας Αγίας Παρασκευής, ενώ κατά τη διάρκεια της προανάκρισης διαπιστώθηκε πως οδηγούσε χωρίς δίπλωμα και πως η μηχανή δεν είχε περάσει από ΚΤΕΟ. 

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο της Τροχαίας Αγίας Παρασκευής, που διενεργεί την προανάκριση, για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το τροχαίο δυστύχημα.

Ο οδηγός αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα με βαρύτατες κατηγορίες, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

