search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 11:51
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.01.2025 21:21

Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Μοτοσικλέτα παρέσυρε και σκότωσε πεζό και τον σκύλο του – Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός 

21.01.2025 21:21
ekav-new
αρχείου

Τροχαίο δυστύχημα μετά από παράσυρση πεζού σημειώθηκε στις 8 το βράδυ της Τρίτης (21/1), επί της οδού Πελοποννήσου 46, στην Αγία Παρασκευή.

Το θύμα είχε βγάλει τον σκύλο του βόλτα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ίδιου και του σκύλου του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ο 22χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, έμεινε στο σημείο και συνελήφθη. Από τον έλεγχο της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε πως δεν είχε δίπλωμα οδήγησης για αυτά τα κυβικά, ενώ η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, δεν είχε περάσει ΚΤΕΟ. 

Αστυνομικοί της Τροχαίας μετέφεραν τον οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αλκοτέστ με αιμοληψία.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η τροχαία. 

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά σε αποθήκη με ξυλεία στο Ρέντη -Συναγερμός στην Πυροσβεστική

Βγαίνουν ξανά στους δρόμους οι αγρότες: Πού θα στηθούν μπλόκα, ποια τα αιτήματα

Άγιος Παντελεήμονας: Συνελήφθη 23χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Έκρυβε στο σπίτι του κάνναβη, κοκαΐνη και ecstasy

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
super market akriveia 876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς τέλος η ακρίβεια που πνιγεί τα ελληνικά νοικοκυριά στη χώρα μας … Άλλωστε βοηθά τα δημόσια έσοδα

nafstathmos-salaminas
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για κατασκοπεία, φωτογράφιζαν τον Ναύσταθμο

RAGES_TRENO
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση τρένου με φορτηγάκι στο Σουφλί

palestine_2309_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Παλαιστίνη: Ποιες χώρες την αναγνωρίζουν και ποιες… το σκέφτονται – Τι σημαίνει η αναγνώριση ενός κράτους (videos)

F-35_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνίες δεκάδων δισ. και κατασκευή εξαρτημάτων αεροσκαφών στην Τουρκία σχεδιάζει ο Ερντογάν ενόψει συνάντησης με Τραμπ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
areios-pagos_2706_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: «Πόρτα» από τον Άρειο Πάγο στους συγγενείς για συνέχιση της ανάκρισης και εκταφή νεκρών – Ρήγμα στην κυβέρνηση για Ρούτσι  

DUA LIPA
LIFESTYLE

Η Dua Lipa απολύει τον ατζέντη της λόγω εκστρατείας κατά του φιλοπαλαιστινιακού συγκροτήματος Kneecap

ouggarezos-tsimitselis-new
LIFESTYLE

Γιάννης Τσιμιτσέλης: «Δε θα μου κάνει μαθήματα φιλίας ο Δημήτρης - Έχει τελειώσει το κεφάλαιο Ουγγαρέζος για μένα» (Video)

podo
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γ' Εθνική: «Ξεφτιλίστηκε» το ποδόσφαιρο στο Σχηματάρι - Έληξε σε δυο λεπτά λόγω... τραυματισμών παιχνίδι σε τοπικών ομάδων (Video)

tzokovits kallimarmaro 888 – new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αποθεώνει το Καλλιμάρμαρο ο Τζόκοβιτς: «Το πιο ιστορικό αθλητικό κέντρο στον κόσμο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 11:51
super market akriveia 876- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χωρίς τέλος η ακρίβεια που πνιγεί τα ελληνικά νοικοκυριά στη χώρα μας … Άλλωστε βοηθά τα δημόσια έσοδα

nafstathmos-salaminas
ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Χειροπέδες σε δύο άτομα για κατασκοπεία, φωτογράφιζαν τον Ναύσταθμο

RAGES_TRENO
ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση τρένου με φορτηγάκι στο Σουφλί

1 / 3