Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Μοτοσικλέτα παρέσυρε και σκότωσε πεζό και τον σκύλο του – Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός 

Τροχαίο δυστύχημα μετά από παράσυρση πεζού σημειώθηκε στις 8 το βράδυ της Τρίτης (21/1), επί της οδού Πελοποννήσου 46, στην Αγία Παρασκευή.

Το θύμα είχε βγάλει τον σκύλο του βόλτα και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρασύρθηκε από διερχόμενη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του ίδιου και του σκύλου του, σύμφωνα με ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ο 22χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, έμεινε στο σημείο και συνελήφθη. Από τον έλεγχο της ΕΛΑΣ διαπιστώθηκε πως δεν είχε δίπλωμα οδήγησης για αυτά τα κυβικά, ενώ η μοτοσικλέτα που οδηγούσε, δεν είχε περάσει ΚΤΕΟ.

Αστυνομικοί της Τροχαίας μετέφεραν τον οδηγό της μηχανής στο νοσοκομείο για να υποβληθεί σε αλκοτέστ με αιμοληψία.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η τροχαία.

