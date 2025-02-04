ΗΠΑ: Το φονικό λέιζερ του Πολεμικού Ναυτικού που κάνει σκόνη drones και έχει απεριόριστη ισχύ – Εντυπωσιακές εικόνες

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Μια εντυπωσιακή φωτογραφία δείχνει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ να πυροβολεί με όπλο λέιζερ που Helios) και να καταστρέφει drone. Η φωτογραφία που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δημοσιεύτηκε αυτόν τον μήνα από το Κέντρο Αντιμετώπισης Απειλών των ΗΠΑ (CCM) στην έκθεσή που εκδίδεται μια φορά τον χρόνο, αναφέρει το New York Post και επί της ουσίας επιδεικνύει ότι μπορεί να καταρρίψει με επιτυχία drones.

Το HELIOS (High Energy Laser with Integrated Optical-dazzler and Surveillance) τέθηκε σε λειτουργία πάνω στο αντιτορπιλικό USS Preble και όπως μαρτυρούν οι φωτογραφίες καταγράφουν τη στιγμή που η ισχυρή ακτίνα του εξουδετερώνει έναν μη επανδρωμένο εναέριο στόχο.

Το όπλο έχει ενσωματωθεί στο σύστημα μάχης του πλοίου, ενισχύοντας την ικανότητά του να ανιχνεύει και να παρακολουθεί στόχους. Το HELIOS μπορεί να εκπέμπει το φονικό λέιζερ για όσο διάστημα έχει ενέργεια, την οποία αντλεί από το πλοίο. Καθώς η ηλεκτρική τροφοδοσία του πλοίου ανανεώνεται συνεχώς, το σύστημα έχει πρακτικά απεριόριστη ισχύ.

Παρόλα αυτά δεν έχει γνωστοποιηθεί η ημερομηνία από την ημέρα της δοκιμής.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε για να πιστοποιηθεί και εξακριβωθεί η δυνατότητα και η λειτουργικότητά του σε συνδυασμό με το ενσωματωμένο νέο σύστημα επιτήρησης ( (Optical Dazzler and Surveillance Sytem) ενάντια σε μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του CCM.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι πέρα από το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία της δοκιμής, η ανακοίνωση δεν αναφέρει επίσης που και πότε πραγματοποιήθηκε.

Τι γνωρίζουμε για το HELIOS

Το HELIOS αναπτύχθηκε από τη Lockheed Martin το 2021 και παραδόθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό το 2022. Το σύστημα εκπέμπει πάνω από 60 κιλοβάτ κατευθυνόμενης ενέργειας -ποσότητα αρκετή για να τροφοδοτήσει 60 σπίτια- και μπορεί να πλήξει στόχους σε απόσταση έως και πέντε μιλίων.

Το όπλο έχει σχεδιαστεί για να αντιμετωπίζει διάφορες απειλές, όπως drones, μικρά σκάφη και πιθανώς πυραύλους, ενώ μπορεί επίσης να διαταράσσει τους αισθητήρες πληροφοριών και αναγνώρισης σε πλοία που αναγνωρίζονται ως εχθρικά.

Επίδειξη ισχύος εν μέσω αυξανόμενων απειλών

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η δοκιμή του HELIOS πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο όπου οι απειλές κατά των αμερικανικών πολεμικών πλοίων αυξάνονται, καθώς ξένες δυνάμεις ενισχύουν το οπλοστάσιό τους με drones και πυραύλους κατά πλοίων.

Σε πρόσφατη αναφορά του, το Ινστιτούτο Ναυτικού των ΗΠΑ επεσήμανε: «Η απειλή των drones υπάρχει εδώ και χρόνια, αλλά το Ναυτικό δεν έχει ακόμη δώσει προτεραιότητα στην άμυνα απέναντι σε αυτά τα εύκολα διαθέσιμα όπλα».

«Το να περιμένει κανείς από ναύτες που εκπαιδεύονται με τουφέκια, καραμπίνες ή πολυβόλα δύο φορές τον χρόνο σε πεδία βολής να μπορούν να στοχεύσουν πολλαπλούς, μικρούς, ταχέως κινούμενους στόχους είναι παράλογο», ανέφερε επίσης η έκθεση.

«Ακόμα κι αν μερικοί ναύτες ήταν άριστοι σκοπευτές και μπορούσαν να καταρρίψουν drones, πιθανότατα θα χρειαζόταν λίγα λεπτά από τη στιγμή που θα αναφερόταν μια πιθανή απειλή για να αναγνωριστεί το drone, να σημάνει συναγερμός και να προετοιμαστούν για τα βασικά».

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ βλέπει το HELIOS ως μια λύση απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις και φρόντισε να επιδείξει τις ικανότητές του στην ανοιχτή θάλασσα.

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