Τρόμος στο Ηράκλειο: 48χρονος κυκλοφορούσε γυμνός με τσεκούρι και μπαλτά στα χέρια – Είχε αυτοτραυματιστεί

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Μπροστά σε ένα τρομακτικό θέαμα βρέθηκαν κάτοικοι του Ηρακλείου, όταν ένας 48χρονος Αλβανός, οικοδόμος στο επάγγελμα, εθεάθη, γύρω στις 2:30 να περιδιαβαίνει γυμνός τις λεωφόρους Εθνικής Αντιστάσεως και Ικάρου, κρατώντας στα χέρια ένα τσεκούρι κι έναν μπαλτά.

Όπως διαπιστώθηκε, στα χέρια του είχε και αίμα, καθώς είχε αυτοτραυματιστεί.

Τρομοκρατημένοι πολίτες κάλεσαν τις Αρχές και ο άνδρας που βρισκόταν σε αλλοπρόσαλλη κατάσταση, ακινητοποιήθηκε σε μαγαζί όπου είχε εισέλθει, και συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που μετέβησαν στο σημείο.

Ο άνδρας θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας εντός της ημέρας, και στη συνέχεια θα κριθεί εάν θα χρειαστεί να μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική.

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