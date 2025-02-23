Πλακιάς σε Καραγκούνη για Γεωργιάδη και Βορίδη: «Η κυβέρνηση να μαζέψει τα δυο “σκυλιά” που αμόλησε τελευταία» (Video)

Απεγνωσμένη προσπάθεια, με συνεχείς αντιφάσεις, που κινούνται από ακραίες επιθέσεις στην κοινωνία μέχρι απολογητικές διαβεβαιώσεις για σεβασμό στους συγγενείς, καταβάλλει τις τελευταίες ώρες η κυβέρνηση, καθώς βλέπει ότι με την τακτική ορισμένων στελεχών της πέφτει κι άλλο λάδι στη φωτιά της κοινωνικής οργής για τα Τέμπη. Ωστόσο πρόκειται για μία δύσκολη προσπάθεια, καθώς έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα ανεπίστρεπτης πιθανόν δυσπιστίας ανάμεσα στην κυβέρνηση και την πλειοψηφία της κοινής γνώμης, που μιλάει για συγκάλυψη στο έγκλημα των Τεμπών.

Είναι ενδεικτικά τα όσα ειπώθηκαν στο πρωί της Κυριακής στο Mega από τον Νίκο Πλακιά, που έχασε δίδυμες κόρες και ανιψιά το μοιραίο βράδυ και τον υφυπουργό Κώστα Καραγκούνη.

Ο κ. Καραγκούνης επιχείρησε να πάει τη συζήτηση στο πολιτικό πεδίο, αλλά ο κ. Πλακιάς ήταν σαρωτικός, επισημαίνοντας ότι ο υφυπουργός ήταν μέλος της εξεταστικής επιτροπής και εξέφρασε την δυσπιστία του για το τι θα βγάλει η προανακριτική, καθώς η πλειοψηφία θα είναι της ΝΔ. Μάλιστα υπενθύμισε ότι οι βουλευτές της εξεταστικής και όχι μόνο, χειροκροτούσαν τον Κώστα Καραμανλή.

Ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης, εξαπέλυσε πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, τονίζοντας πως επενδύουν σε αυτή την τραγωδία.

«Πρέπει να μείνουν τα κόμματα μακριά από αυτή την τραγωδία. Όσοι το κάνουν, πάνε να κεφαλοποιήσουν πολιτικά οφέλη. Ας αφήσουμε τους συγγενείς και τον κόσμο να δηλώσουν αυτά που θέλουν και τα κόμματα να αφουγκράζονται αυτά που λέει ο κόσμος. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης συντηρούν την τοξικότητα για να εκμεταλλευτούν πολιτικά την τραγωδία», ανέφερε.

Ο κ. Καραγκούνης είπε πως οι πολίτες ζητούν δικαιοσύνη και απόδοση ευθυνών, καθώς και να μην ξανασυμβεί παρόμοια τραγωδία.

«Μας αποκαλούν όλους δολοφόνους. Εμείς με ψυχραιμία προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε», ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Εμείς δεν έχουμε αμφισβητήσει ποτέ τη δικαιοσύνη, ούτε έχουμε αποκαλέσει κάποιον δολοφόνο», πρόσθεσε και είπε πως δεν πιστεύει ότι ο κόσμος που θα κατέβει στο συλλαλητήριο στηρίζει τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Πλακιάς σε Καραγκούνη: «Ας μαζέψουν τα δύο “σκυλιά” που αμόλησαν τελευταία»

Στην εκπομπή του Mega, μίλησε και ο Νίκος Πλακιάς, ο οποίος έχασε τις δύο του κόρες και την ανιψιά του στην τραγωδία.

«Τα ίδια ακούμε δύο χρόνια τώρα, ότι μας εκμεταλλεύονται. Οι μεν συγκαλύπτουν, οι άλλοι εκμεταλλεύονται και οι οικογένειες περιμένουμε δικαίωση», ξέσπασε, κατηγορώντας την κυβέρνηση για συγκάλυψη.

Αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στους Μάκη Βορίδη και Άδωνι Γεωργιάδη, είπε: «Ας μαζέψουν τα σκυλιά, δεν φοβόμαστε τίποτα. Ας τα μαζέψουν αυτά τα δύο σκυλιά που αμόλησαν τελευταία και ας σκύψουν πάνω από το θέμα των Τεμπών, αφού δεν υπάρχει συγκάλυψη».

«Η συγκάλυψη δεν αναφέρεται μόνο εάν εννοείτε ότι θα βρεθούν αποδεικτικά στοιχεία για το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Η συγκάλυψη ξεκινά από την πρώτη ημέρα. Δεν ήταν συγκάλυψη η παραίτηση Καραμανλή και η τοποθέτησή του δύο μήνες μετά στη λίστα της ΝΔ;».

«Δεν ήταν συγκάλυψη σε όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, τον κο Τριαντόπουλο, τον κο Καραγιάννη, τον κο Παπαδόπουλο; Έπρεπε να βγει ο κόσμος τους δρόμους στις 26/1 να ασκήσει τέτοια πίεση και να κάνει η κυβέρνηση αυτά που δεν έκανε δύο χρόνια και άφησαν εμάς τους γονείς να πάρουμε τον ρόλο που έπρεπε να έχει η κυβέρνηση».

«Αυτό το “οι οικογένειες έχουν το ακαταλόγιστο και θα πουν μία κουβέντα παραπάνω” πρέπει να σταματήσει. Δεν έχουμε κανένα ακαταλόγιστο», επισήμανε, μεταξύ άλλων, ο Νίκος Πλακιάς.

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