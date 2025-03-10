search
10.03.2025 14:47

Σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με φορτηγό πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

10.03.2025 14:47
Σοβαρό ατύχημα με σύγκρουση δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου, σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ στην Βρετανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ακτοφυλακής και της πυροσβεστικής, καθώς υπάρχει φωτιά στο δεξαμενόπλοιο. Ελικόπτερο διάσωσης με σωστικές λέμβους, ένα αεροσκάφος και κοντινά πλοία βρίσκονται επίσης εκεί να βοηθήσουν στην επιχείρηση. 

Η ανακοίνωση της Βρετανικής Ακτοφυλακής:

«Η HM Coastguard συντονίζει επί του παρόντος την ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης σε αναφορές για σύγκρουση μεταξύ δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου στα ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ. Ο συναγερμός σήμανε στις 9:48 π.μ.

Κλήθηκε ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής από το Humberside, μαζί με σωστικές λέμβους από το Skegness, το Bridlington, το Maplethorpe [sic] και το Cleethorpes, ένα αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας της HM Coastguard και κοντινά σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης».

