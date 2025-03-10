Σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με φορτηγό πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σοβαρό ατύχημα με σύγκρουση δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου, σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ στην Βρετανία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ακτοφυλακής και της πυροσβεστικής, καθώς υπάρχει φωτιά στο δεξαμενόπλοιο. Ελικόπτερο διάσωσης με σωστικές λέμβους, ένα αεροσκάφος και κοντινά πλοία βρίσκονται επίσης εκεί να βοηθήσουν στην επιχείρηση.
Η ανακοίνωση της Βρετανικής Ακτοφυλακής:
«Η HM Coastguard συντονίζει επί του παρόντος την ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης σε αναφορές για σύγκρουση μεταξύ δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου στα ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ. Ο συναγερμός σήμανε στις 9:48 π.μ.
Κλήθηκε ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής από το Humberside, μαζί με σωστικές λέμβους από το Skegness, το Bridlington, το Maplethorpe [sic] και το Cleethorpes, ένα αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας της HM Coastguard και κοντινά σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης».
Διαβάστε επίσης:
Κύπρος: «Θα σε πετάξω από το παράθυρο» – Νηπιαγωγός ταρακουνά 2χρονο παιδί
Ο πιο διαβόητος φυλακισμένος στη Βρετανία κάνει απεργία πείνας επειδή του πήραν το PlayStation – Ζει στην απομόνωση από το 1978
Γάλλος ευρωβουλευτής προτείνει άμεση αναστολή των διαπραγματεύσεων ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.