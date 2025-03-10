Σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με φορτηγό πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα – Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης

Σοβαρό ατύχημα με σύγκρουση δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου, σημειώθηκε ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ στην Βρετανία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της ακτοφυλακής και της πυροσβεστικής, καθώς υπάρχει φωτιά στο δεξαμενόπλοιο. Ελικόπτερο διάσωσης με σωστικές λέμβους, ένα αεροσκάφος και κοντινά πλοία βρίσκονται επίσης εκεί να βοηθήσουν στην επιχείρηση.

BREAKING: Cargo ship and oil tanker on fire after colliding off East Yorkshire, England pic.twitter.com/rQwMHmY1hI — BNO News (@BNONews) March 10, 2025

Η ανακοίνωση της Βρετανικής Ακτοφυλακής:

«Η HM Coastguard συντονίζει επί του παρόντος την ανταπόκριση έκτακτης ανάγκης σε αναφορές για σύγκρουση μεταξύ δεξαμενόπλοιου και φορτηγού πλοίου στα ανοιχτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ. Ο συναγερμός σήμανε στις 9:48 π.μ.

Κλήθηκε ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής από το Humberside, μαζί με σωστικές λέμβους από το Skegness, το Bridlington, το Maplethorpe [sic] και το Cleethorpes, ένα αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας της HM Coastguard και κοντινά σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης».

Διαβάστε επίσης:

Κύπρος: «Θα σε πετάξω από το παράθυρο» – Νηπιαγωγός ταρακουνά 2χρονο παιδί

Ο πιο διαβόητος φυλακισμένος στη Βρετανία κάνει απεργία πείνας επειδή του πήραν το PlayStation – Ζει στην απομόνωση από το 1978

Γάλλος ευρωβουλευτής προτείνει άμεση αναστολή των διαπραγματεύσεων ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ