ΚΟΣΜΟΣ

13.03.2025 14:40

Νέες απειλές Τραμπ στην ΕΕ: «Αν δεν αρθούν οι δασμοί 50% στο ουίσκι, θα απαντήσουμε με 200% σε κρασιά και αλκοόλ»

trump 5543- new

Ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του, απειλεί με δασμούς 200% την ΕΕ, σε κρασιά και άλλα αλκοολούχα ποτά.

Η απόφασή του έρχεται για τους δασμούς 50% στο ουίσκι, σημαντικό εξαγώγιμο προϊόν των Αμερικανών. 

«Αν δεν αρθούν οι δασμοί 50% στο ουίσκι, θα απαντήσουμε με 200% σε κρασιά και αλκοολούχα ποτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε στο Truth social.

Η ανάρτησή του ήταν αρκετά επιθετική, καθώς κατηγορεί για «εχθρικές και καταχρηστικές» αποφάσεις της ΕΕ.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια από τις πιο εχθρικές και καταχρηστικές φορολογικές και δασμολογικές αρχές στον κόσμο, η οποία δημιουργήθηκε με μοναδικό σκοπό να εκμεταλλευτεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, μόλις έβαλε ένα δυσάρεστο δασμό 50% στο ουίσκι Εάν αυτός ο δασμός δεν καταργηθεί αμέσως, οι ΗΠΑ θα επιβάλουν σύντομα δασμούς 200% σε όλα τα κρασιά, σαμπάνιες και άλλα αλκοολούχα ποτά που εξάγουν από τη Γαλλία και άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτό θα είναι εξαιρετικό για τις επιχειρήσεις κρασιού και σαμπάνιας στις ΗΠΑ».

