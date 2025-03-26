Ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό: Θεραπείες με Βλαστοκύτταρα για Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα

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Με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις νευροεκφυλιστικές παθήσεις και τις σύγχρονες μεθόδους θεραπευτικής προσέγγισης η Ελληνική Εταιρεία Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής, με την υποστήριξη του Ελληνικού Ινστιτούτου Παστέρ, διοργανώνει ανοιχτή εκδήλωση για το κοινό με τίτλο: «Θεραπείες με Βλαστοκύτταρα για Νευροεκφυλιστικά Νοσήματα».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Απριλίου 2025 με ελεύθερη είσοδο στην Κεντρική Αίθουσα Ακαδημίας Αθηνών, Πανεπιστημίου 28 και ώρα 18:00-20:00.
Η γήρανση του εγκεφάλου αποτελεί ένα θεμελιώδες βιολογικό φαινόμενο που συνοδεύεται από τη συσσώρευση βλαβών στα νευρικά κύτταρα και τη φυσική φθορά τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την εξασθένηση ζωτικών λειτουργιών και την εμφάνιση νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και η νόσος Πάρκινσον. Η συχνότητα των παθήσεων αυτών αυξάνεται σταθερά λόγω της γήρανσης του πληθυσμού, επιφέροντας σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.
Η Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γονιδιακής Θεραπείας και Αναγεννητικής Ιατρικής (ΕΕΓΘΑΙ) Ρεβέκκα Μάτσα δήλωσε: «Παρά την εντατική έρευνα και την πρόοδο στην κατανόηση αυτών των ασθενειών, δεν υπάρχουν ακόμα αποτελεσματικές θεραπείες, γεγονός που αποτελεί ουσιαστική πρόκληση για τους επιστήμονες του πεδίου. Τα τελευταία χρόνια, η προοπτική της αντικατάστασης των κατεστραμμένων εγκεφαλικών κυττάρων μέσω μεταμόσχευσης βλαστικών κυττάρων αναδεικνύεται ως μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική προσέγγιση στον τομέα της Αναγεννητικής Ιατρικής».
Επίσημος προσκεκλημένος και ομιλητής της εκδήλωσης, είναι ο διεθνώς αναγνωρισμένος βιολόγος και νευροεπιστήμονας Lorenz Studer, Memorial Sloan Kettering Cancer Center, New York, USA & BlueRock Therapeutics. Iδρυτής και διευθυντής του Κέντρου Βιολογίας Βλαστοκυττάρων στο Κέντρο Καρκίνου Memorial-Sloan Kettering στη Νέα Υόρκη, πρωτοπορεί στη δημιουργία νευρώνων ντοπαμίνης του μεσεγκεφάλου για μεταμόσχευση και κλινικές εφαρμογές.
Τα βλαστοκύτταρα αποτελούν δομικά στοιχεία του οργανισμού, καθώς χτίζουν, επισκευάζουν και αναγεννούν τους ιστούς του ανθρώπινου σώματος. Και αυτό το επιτυγχάνουν με τις θεμελιώδεις ιδιότητες που διαθέτουν για αυτοανανέωση και εξειδίκευση. Έτσι κορυφαία εργαστήρια ανά τον κόσμο, όπως αυτό του Lorenz Studer, ανταποκρίνονται στις σημερινές προκλήσεις με πρωτοποριακές μελέτες για τη νόσο Πάρκινσον και εφαρμόζουν τις πρώτες κλινικές δοκιμές σε ασθενείς με μεταμόσχευση βλαστικών κυττάρων.
O κ. Αχιλλέας Γραβάνης, Καθηγητής Φαρμακολογίας, Πανεπιστήμιο Κρήτης, μαζί με τον Lorenz Studer, θα ενημερώσουν σχετικά με τις πιο πρόσφατες επιστημονικές εξελίξεις στη χρήση βλαστοκυττάρων για τη θεραπεία νευροεκφυλιστικών παθήσεων, τις κλινικές εφαρμογές και τα πρώτα αποτελέσματα των δοκιμών, αλλά και για τα βιοηθικά ζητήματα που σχετίζονται με τις θεραπείες, όπως η ασφάλεια, η αποτελεσματικότητα και η δικαιοσύνη στην πρόσβαση των ασθενών.
Την συζήτηση συντονίζουν η Ρεβέκκα Μάτσα, Πρόεδρος ΕΕΓΘΑΙ και η Ιωάννα Σουφλέρη, Αρχισυντάκτρια ΒΗΜΑScience. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό με ελεύθερη είσοδο και θα πραγματοποιηθεί στα Αγγλικά, με ταυτόχρονη μετάφραση στα Ελληνικά.
Πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Συμποσίου “ISSCR Athens International Symposium on Neural Stem Cells”, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 3-4 Απριλίου 2025, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Εταιρείας για την Έρευνα στα Βλαστοκύτταρα (ISSCR).
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