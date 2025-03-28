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28.03.2025 08:06

Πέντε συλλήψεις στον Χολαργό για ρευματοκλοπές σε σπίτια και επιχειρήσεις – Χειροπέδες σε δύο «τεχνικούς»

28.03.2025 08:06
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Έκλεβαν ρεύμα τόσο από σπίτια όσο και από επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης του «ελληνικού FBI», έγιναν πέντε συλλήψεις, ανάμεσά τους και δύο άνδρες ηλικίας 52 και 62 ετών, οι οποίοι προσποιούμενοι τους τεχνικούς της ΔΕΗ έκαναν ρευματοκλοπές τόσο σε οικίες όσο και σε επιχειρήσεις.

Η δράση τους είχε επεκταθεί όχι μόνο στον Χολαργό αλλά και σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Μαζί τους συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα, ενώ έχουν κατασχεθεί περίπου 15.600 ευρώ σε μετρητά, χρυσές λίρες, μετρητές, διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιούσαν για την ρευματοκλοπή και σφραγίδες ρολογιών της ΔΕΗ.

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη τρία άτομα, ενώ η προανακριτική έρευνα δεν έχει τελειώσει καθώς οι αξιωματικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος ψάχνουν να δουν το εύρος της συγκεκριμένης εγκληματικής ομάδας.

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