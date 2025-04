Κίνα vs Τραμπ: Απάντηση με βίντεο του Μάο Τσετούνγκ στους νέους δασμούς 125%

Με ένα ιστορικό βίντεο του Μάο Τσετούνγκ από το 1953, η Κίνα απάντησε στους νέους δασμούς 125% που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας δημοσίευσε το απόσπασμα μαζί με το μήνυμα:

«Είμαστε Κινέζοι. Δεν φοβόμαστε τις προκλήσεις. Δεν θα υποχωρήσουμε».

Στο βίντεο, ο Μάο μιλά για τον πόλεμο της Κορέας, τονίζοντας:



«Το πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος δεν εξαρτάται από εμάς, αλλά από τον Αμερικανό πρόεδρο. Όσο κι αν διαρκέσει, δεν θα υποκύψουμε ποτέ. Θα αγωνιστούμε μέχρι την τελική νίκη».

Το απόσπασμα προέρχεται από ομιλία του στο κλείσιμο του συνεδρίου του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας το 1953, όταν το Πεκίνο στήριζε στρατιωτικά τη Βόρεια Κορέα και οι ΗΠΑ τη Νότια.

Η δημοσίευση του βίντεο ήρθε ως απάντηση στις ανακοινώσεις του Τραμπ για δασμούς 125% σε κινεζικά προϊόντα, μετά την αντίστοιχη επιβολή δασμών 84% από το Πεκίνο προς τις ΗΠΑ.

Είχε προηγηθεί, λίγες ώρες νωρίτερα, βίντεο με απόσπασμα από ομιλία του Ρόναλντ Ρίγκαν το 1987, όπου ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποιούσε ότι οι δασμοί «τελικά θα βλάψουν την αμερικανική οικονομία».

