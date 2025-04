«Το αληθινό πρόσωπο του Ιησού»: Η τεχνολογία AI αποκάλυψε τη μορφή του Χριστού – Αντιδράσεις για το βίντεο

Ένα βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης, που βασίζεται σε ένα διάσημο θρησκευτικό τεχνούργημα, αποκάλυψε πώς μπορεί να έμοιαζε ο Ιησούς Χριστός.

Η Ιερά Σινδόνη ή Σινδόνη του Τορίνου είναι ένα αρχαίο ύφασμα που σύμφωνα με τη θρησκεία χρησιμοποιήθηκε για να τυλίξουν το σώμα του Ιησού, αφού πέθανε στον σταυρό.

Οι φωτογραφίες του υφάσματος δόθηκαν στο Midjourney, μια γεννήτρια εικόνων AI, η οποία στη συνέχεια παρήγαγε μια ζωντανή εικόνα και βίντεο του Χριστού να χαμογελά και να προσεύχεται όπως μπορεί να έκανε κάποτε πριν από τη σταύρωση γύρω στο 33 μ.Χ.

Using advanced AI, researchers have unveiled what they believe to be the 'true face of Jesus,' derived from an analysis of the Turin Shroud. Oh how I love Yeshua! 🙏🏼❤️🇺🇸 pic.twitter.com/jblhqCsBrS