Ο αστεροειδής 2024 YR4 όταν ανιχνεύτηκε για πρώτη φορά, οι πιθανότητες σύγκρουσης με τη Γη το 2032 ήταν ελάχιστες. Όμως η NASA μείωσε την εκτίμηση αυτή στο 0,004%. Ωστόσο, η Υπηρεσία ανακοίνωσε ότι η πιθανότητα να χτυπήσει τη Σελήνη στις 22 Δεκεμβρίου 2032 έχει υπερδιπλασιαστεί, ανερχόμενη από 1,7% σε 3,8%. Ο επανυπολογισμός αυτός βασίζεται σε δεδομένα από τηλεσκόπια, περιλαμβανομένου του διαστημικού τηλεσκοπίου James Webb.

Παρά τη νέα εκτίμηση, η NASA τονίζει ότι η πιθανότητα ο αστεροειδής να μην πλήξει τη Σελήνη παραμένει στο 96,2%. Επίσης, ακόμη και σε περίπτωση πρόσκρουσης, η τροχιά της Σελήνης δεν αναμένεται να επηρεαστεί. Οι υπέρυθρες παρατηρήσεις του Webb συνέβαλαν στην ακριβέστερη εκτίμηση του μεγέθους του αστεροειδούς, το οποίο υπολογίζεται μεταξύ 53 και 67 μέτρων, δηλαδή περίπου στο μέγεθος ενός δεκαώροφου κτιρίου.

New obs. of VLT at near M 27 ! Which is quite dim, gave a nominal orbit of 2024 YR4 with impact on the moon on 2032. The actual calc is 3% because moon is smaller but the actual calculation is a hit. We will have to wait probably to 2028 to be sure or not about #2024YR4 & 🌙 pic.twitter.com/I8KMMp4ZkK