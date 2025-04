Τον ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι νομικές εταιρείες σε διαδικασίες επενδύσεων και εξαγορών – μερικών ή ολικών – από private equities funds, ανέδειξε μιλώντας στο 10ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η κυρία Ελισάβετ Ελευθεριάδου, Partner στη Δικηγορική Εταιρεία ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ (KG Law Firm) .

Η κυρία Ελευθεριάδου, τοποθετήθηκε στο πάνελ με θέμα “Private Equity: Market Outlook and Success Factors for Deal Makers” στην ενότητα Growth. Ερωτώμενη για τους παράγοντες επιτυχίας ή αποτυχίας στις συναλλαγές των επιχειρηματικών κεφαλαίων αναφέρθηκε στην έλλειψηεξοικείωσης των επιχειρηματιών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) με τις δομημένες χρηματοδοτήσεις και τις δομημένες συνεργασίες που απαιτούνται στο πλαίσιο μιας επένδυσης ή και εξαγοράς εταιρείας από επενδυτικά κεφάλαια (private equity funds). Κατά την ίδια, η έλλειψη αυτή εξοικείωσης οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον αποκλεισμό των ΜΜΕ από την τραπεζική χρηματοδότηση τα τελευταία 10-15 χρόνια.

«Η επιτυχής έκβαση μιας τέτοιας συναλλαγής απαιτεί από την πλευρά του πωλητή την κατανόηση των ιδιαίτερων απαιτήσεων του αγοραστή (private equity fund), προκειμένου να διασφαλιστεί μια δομημένη συνεργασία. Δεδομένου ότι το fund εισέρχεται ως συνέταιρος, είναι απαραίτητη η ικανότητα προσαρμογής του ιδρυτή της επιχείρησης, ιδίως σε περιπτώσεις μειοψηφικής συμμετοχής της τάξης του 15-35%», τόνισε.

Επιπλέον, η κυρία Ελευθεριάδου επισήμανε ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων είναι συχνές στο στάδιο όπου ο επενδυτής διεκδικεί ενεργό ρόλο και έλεγχο στη λειτουργία της εξαγοραζόμενης εταιρείας. «Η έγκαιρη νομική διαμεσολάβηση διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην πρόληψη και την εξομάλυνση τέτοιων συγκρούσεων», σχολίασε.

Ερωτηθείσα για το θέμα των infrastructure funds, τα οποία επενδύουν στην ανάπτυξη και τη διαχείριση υποδομών και κατά πόσο θα μπορούσαν να αποτελέσουν ελκυστική επενδυτική επιλογή για τα private equity funds, σημείωσε ότι αντίθετα με τη μικρομεσαία δραστηριότητα, ο τομέας αυτός χαρακτηρίζεται από αυξημένο βαθμό εποπτείας και έντονα ρυθμιζόμενες δραστηριότητες καθώς και έντονη τραπεζική χρηματοδότηση και συγχρηματοδότηση από δημόσιους και ευρωπαϊκούς πόρους. Η παρουσία τραπεζών στη χρηματοδότηση διευκολύνει την είσοδο των ιδιωτικών επιχειρηματικών κεφαλαίων αφού κατά κανόνα οι τράπεζες έχουν προηγουμένως σταθμίσει ενδελεχώς όλους τους κινδύνους του έργου και έχουν κατά λάβει και τις απαιτούμενες εξασφαλίσεις από τον δανειζόμενο.

Στο ίδιο πάνελ, με θέμα “Private Equity: Market Outlook and Success Factors for Deal Makers” μίλησαν επίσης ο Ανδρέας Αθανασόπουλος, Group CEO, Olympia Group, Νικόλας Χρυσανθόπουλος, Senior Partner, EOS Capital Partners, Greece και Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, Chairman of the Bod, Ideal Holdings, Greece. Τον συντονισμό της συζήτησης έκανε ο Ανδρέας Κυρίλης, Senior Partner, Bain & Company.