Το μεγαλύτερο event κλασικού και σύγχρονου χορού, B.C.C.Fest 25-Balkan Classic Contemporary Festival, που τελεί υπό την αιγίδα της UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών και διοργανώνεται για 4η φορά στη Θεσσαλονίκη, θα λάβει χώρα το διήμερο 31/5 και 1/6/25, στο Θέατρο Μονή Λαζαριστών), καθώς επίσης και για 1η φορά στο Θέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος στο Ωδείο Αθηνών 3/5/2025.

Στο B.C.C.Fest, πρεσβεύουμε την άποψη ότι η διάκριση απαιτεί ομαδική δουλειά που γίνεται τόσο από το χορευτή που διακρίνεται, όσο και από τον/την δάσκαλο/α του. Για αυτό το λόγο όλες οι υποτροφίες σπουδών που δίνει το B.C.C.Fest, τελούν υπό την αίρεση, ότι ο/η σπουδαστής/τρια, θα συνεχίσει τις σπουδές στη σχολή με την οποία έλαβε μέρος στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση διακοπής φοίτησης ή μετεγγραφής, τότε η υποτροφία αυτοδικαίως απονέμεται στον αμέσως επόμενο στη βαθμολογική κατάταξη. Εν κατακλείδι, Οι χορευτές που λαμβάνουν κορυφαίες βαθμολογίες, κερδίζουν υποτροφίες, ώστε να συνεχίσουν τις σπουδές τους στις σχολές όπου φοιτούν.

Παράλληλα στο B.C.C. Festival Θα υπάρξει κύκλος σεμιναρίων τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη,τα οποία θα απευθύνονται σε όλους τους χορευτές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες, και θα διεξαχθούν τις ημέρες του φεστιβάλ.

Κριτική επιτροπή θα είναι οι:

Ramona Palade (Romania) Vice-president of Romanian Federation of Dance

Massimo Perugini (Italy) Art Director SCDP

Marcello Algeri (Italy) Artistic director and choreographer

Elek Tibor Zsolt (Hungary) Master of Art MA in Classical Ballet.

Svetlin Ivelinov (Bulgaria) Artistic Director of the International Ballet Festival – Varna

Lola Fejzo (Albania )

Prima Ballerina of Opera Theatre of Tirana, Albania

She will be a judge only at B.C.C.Fest Athens

Resmi Malko(Albania – U.K)

Professor at Akademie des Tanzes

Όλοι οι κριτές θα απονέμουν υποτροφίες στους χορευτές που θα ξεχωρίσουν με τη παρουσία τους. Η επιτροπή των κριτών στο contemporary και στο κλασικό θα είναι διαφορετική.

Έναρξη συμμετοχών

Κλείσιμο συμμετοχών 13/4/2025 για την Αθήνα

Κλείσιμο συμμετοχών 4/5/2025 για τη Θεσσαλονίκη

Μπορείτε να κάνετε το registration στους παρακάτω συνδέσμους :

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ https://contaste.pro/eng/66180?register

Εισιτήρια μπορείτε να προμηθευτείτε από τα ταμεία του θεάτρου κατά τις ημέρες του διαγωνισμού.

ΑΘΗΝΑ https://contaste.pro/eng/84165?register

Τα εισιτήρια κάθε μέρας χωρίζονται σε ζώνες. Για κάθε μέρα θα υπάρχει ΖΩΝΗ Α – πρωινή, ΖΩΝΗ Β- απογευματινή.

To lunch break και η αλλαγή του πάνελ των κριτών είναι αυτή που διαχωρίζει τις ζώνες.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα εισιτήρια θα βρείτε στην σελίδα του B.C.C.Fest

Επίσης

Όλοι όσοι συμμετέχετε ή προσέλθετε ως θεατές, μπορείτε να απολαύσετε ένα γεύμα στο εστιατόριο Αγκαλίτσας στα Λαδάδικα και στην Πυλαία. Με 15€/άτομο, μπορείτε να έχετε απεριόριστο ποτό και φαγητό από μια μεγάλη ποικιλία του καταλόγου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το B.C.C.Fest, τους κανονισμούς κ.τ.λ μπορείτε να βρείτε στο site

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε στο [email protected]