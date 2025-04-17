Κατρακύλα στη Wall Street: Οι δηλώσεις Πάουελ και Nvidia βυθίζουν τις μετοχές

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Ακόμη μία συνεδρίαση αιμορραγίας για τη Wall Street, με τους επενδυτές να αντιδρούν στη δυσοίωνη προειδοποίηση της Nvidia για ζημιές, η οποία άσκησε πιέσεις στον τεχνολογικό κλάδο παγκοσμίως, αλλά και στις δηλώσεις του διοικητή της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για τις επιπτώσεις των δασμών στην οικονομία.

Ο δείκτης Dow Jones υποχωρεί κατά 820 μονάδες ή 2%, ενώ ο S&P 500 καταγράφει πτώση 2,8%, με τον τομέα της τεχνολογίας να ηγείται των απωλειών. Ο Nasdaq με βουτιά 4% πλησίασε επικίνδυνα σε ζώνη bear market (πτώση άνω του 20% από τα υψηλά του).

Η μετοχή της Nvidia καταρρέει 11%, καθώς η εταιρεία ανακοίνωσε ότι θα καταγράψει ζημία 5,5 δισ. δολαρίων λόγω περιορισμών στις εξαγωγές των επεξεργαστών γραφικών H20 προς την Κίνα και άλλες χώρες. Σύμφωνα με την εταιρεία, η αμερικανική κυβέρνηση απαιτεί πλέον ειδική άδεια για εξαγωγές τέτοιων τσιπ από τις ΗΠΑ προς την Κίνα.

Μαζικές ρευστοποιήσεις στις εταιρείες ημιαγωγών

Η είδηση πυροδότησε μαζικές πωλήσεις σε όλο τον κλάδο των ημιαγωγών. Το ETF VanEck Semiconductor (SMH) κατρακύλησε άνω του 6%, η AMD παρουσιάζει απώλειες από 8%, ενώ η Micron Technology υποχωρεί πάνω από 3%. Στο αρνητικό κλίμα συνέβαλε και η απογοητευτική ανακοίνωση κερδών από την ASML, με τις μετοχές της στις ΗΠΑ να χάνουν πάνω από 7%.

«Ο S&P 500 είναι σήμερα πολύ πιο εξαρτημένος από την τεχνολογία σε σχέση με το παρελθόν», δήλωσε ο Ζάκαρι Χιλ, επικεφαλής διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη Horizon Investments στο CNBC.

«Αυτό σημαίνει πως οι κινήσεις στον τεχνολογικό τομέα έχουν δυσανάλογη επίδραση, είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω».

Το νέο σήμα SOS από Πάουελ

Η εικόνα στις αγορές επιδεινώθηκε το απόγευμα, όταν ο Τζερόμ Πάουελ προειδοποίησε ότι οι δασμοί που επιβάλλει ο Ντόναλντ Τραμπ ενδέχεται να δημιουργήσουν προκλήσεις για τη Fed. Μιλώντας στο Οικονομικό Κλαμπ του Σικάγου, ο Πάουελ ανέφερε ότι οι δασμοί είναι πιθανό να αυξήσουν τον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα και «πιθανότατα θα μας απομακρύνουν από τους στόχους μας».

«Ενδέχεται να βρεθούμε σε μια δύσκολη κατάσταση όπου οι δύο στόχοι της εντολής μας θα βρίσκονται σε σύγκρουση», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στην επιδίωξη της Fed για σταθερό πληθωρισμό και πλήρη απασχόληση.

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των στόχων αυτών, η Fed θα σταθμίσει πόσο μακριά βρίσκεται ο πληθωρισμός από τον στόχο του 2%, πόσο αποδυναμώνεται η αγορά εργασίας και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για την αποκατάσταση και των δύο.

Ο Πάουελ επανέλαβε ότι οι δασμοί είναι σχεδόν βέβαιο πως θα προκαλέσουν έστω και προσωρινή αύξηση του πληθωρισμού. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Fed δεν έχει λόγο να βιαστεί να μειώσει τα επιτόκια, ενώ αναγνώρισε ότι η αβεβαιότητα γύρω από την εμπορική πολιτική δημιουργεί συνεχείς αναταράξεις στις προβλέψεις για την οικονομία.

Κλιμακώνεται ο πόλεμος με την Κίνα

Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή αναστολή κάποιων δασμών για 90 ημέρες, οι δασμοί κατά της Κίνας παραμένουν σε ισχύ. Το περασμένο Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ εξήγγειλε προσωρινή εξαίρεση για τις εισαγωγές smartphones και υπολογιστών, αν και άφησε να εννοηθεί ότι η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί.

Από τις 2 Απριλίου, όταν η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε τους «αντιστρόφως ανάλογους» δασμούς της, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq έχουν υποχωρήσει άνω του 7%, ενώ ο Dow έχει χάσει περίπου 6%.

Σημειώνεται ότι ο Nasdaq απέχει πλέον λιγότερο από 1% από την είσοδό του σε bear market, έχοντας χάσει πάνω από 19% από το ιστορικό υψηλό του Δεκεμβρίου, εξαιτίας της μεγάλης πτώσης που σημειώθηκε και στη χθεσινή συνεδρίαση.

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