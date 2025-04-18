search
ΤΡΙΤΗ 23.09.2025 11:50
18.04.2025 16:13

Κηφισιά: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός της μηχανής που καταδίωξε η αστυνομία – Βίντεο ντοκουμέντο από το… ράλι μέχρι το ατύχημα

18.04.2025 16:13
Βίντεο – ντοκουμέντο αποτυπώνει την ιλιγγιώδη ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός της μηχανής που καταδίωξε η αστυνομία στην Κηφισιά με αποτέλεσμα να προκληθεί τροχαίο ατύχημα.

Η καταδίωξη έγινε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης στη Λεωφόρο Τατοΐου στο ύψος της Κηφισιάς όταν ο 20χρονος οδηγός της μηχανής, στην οποία επέβαινε ένα ακόμα άτομο, αγνόησε το σήμα για έλεγχο που του έκαναν οι αστυνομικοί.

Τότε ο 20χρονος οδηγός, ο οποίος σύμφωνα πληροφορίες του Alpha δεν έχει δίπλωμα οδήγησης, άρχισε την τρελή πορεία, αναπτύσσοντας μεγάλη ταχύτητα κινούμενος σε δρόμους της περιοχής, περνώντας με κόκκινο και κάνοντας επικίνδυνους ελιγμούς.

Ωστόσο, η καταδίωξη κατέληξε σε τροχαίο, καθώς στη συμβολή των οδών Λύρας και Καλυφτάκη, η μηχανή έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο, με τους αστυνομικούς να κινητοποιούν τους δύο επιβάτες της μηχανής.

Η επεισοδιακή καταδίωξη κράτησε περίπου τρία λεπτά, με τις εκτιμήσεις της αστυνομίας να αναφέρουν πως ο οδηγός της μηχανής διένυσε μία απόσταση περίπου 6,5 χιλιομέτρων, προτού καταλήξει πάνω στο αυτοκίνητο.

Ο οδηγός, ο οποίος και συνελήφθη, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο συνεπιβάτης, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα αφέθηκε ελεύθερος.

