Ουκρανία: Τουλάχιστον εννέα νεκροί και 30 τραυματίες από ρωσική επίθεση με drone στη Μαρχανέτς

Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα (23/4) σε ρωσική επίθεση με drone εναντίον λεωφορείου στη Μαρχανέτς της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας Ντνιπροπετρόφσκ Σέρχιι Λισάκ στο Telegram.

Παράλληλα, κύμα ρωσικών επιθέσεων είχε στόχο μη στρατιωτικές υποδομές στο ανατολικό, νότιο και κεντρικό τμήμα της χώρας.

«Ένα drone (…) έπεσε σε λεωφορείο που μετέφερε εργαζόμενους επιχείρησης. Η εχθρική επίθεση κόστισε τη ζωή σε εννέα ανθρώπους», επεσήμανε ο Λισάκ, ενώ διευκρίνισε ότι 30 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όμως «ο αριθμός τους δεν σταματά να αυξάνει».

